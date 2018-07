De Raketjes vliegen de winkel uit: ijsjesfabrieken draaien op volle toeren

,,Het gaat echt heel hard'', zegt een woordvoerster van de Plus-supermarkten. De winkels hebben de afgelopen tijd al meer bevroren lekkernijen verkocht dan normaal gesproken gedurende het hele zomerseizoen. Ook bij Albert Heijn loopt het al bijna twee maanden storm. Vooral de waterijsjes zijn niet aan te slepen, vertelt een woordvoerster. Eventuele lege schappen, waarover de afgelopen dagen volop werd getwitterd, zijn volgens de grootste supermarktketen van ons land een incident. ,,We hebben erop geanticipeerd'', aldus de zegsvrouw. ,,Als er ergens een evenement of feestje is, kunnen ijsjes soms op zijn. Maar het is geen structureel probleem.'' Albert Heijn neemt opzettelijk nog geen bijzondere maatregelen: als het weer omslaat, neemt de vraag vaak weer snel af. Lees door onder de foto.

Alle zeilen bijzetten

Unilever, als bedrijf achter Ola de maker van bekende ijsjes zoals Calippo, beaamt dat. De organisatie hoeft nog geen 'nee' te verkopen aan supermarkten, maar moet wel alle zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen. Het is niet duidelijk of de verkoop harder gaat dan andere jaren, maar de vraag is hoe dan ook enorm.



Het welbekende Raketje is volgens Unilever veruit het populairst. Magnums en Cornetto's worden ook veel verkocht, maar zijn met dit weer minder in trek. ,,Nederlanders hebben nu vooral behoefte aan lichtere, fruitige smaken en minder aan donkere smaken met bijvoorbeeld chocolade'', zegt een woordvoerder. Dat verklaart ook het succes van het Festini-perenijsje van de afgelopen weken.



Sta je voor een leeg schap in de supermarkt en wil je toch een ijsje? Probeer het dan bij een tankstation of in de horeca. Daar worden volgens Unilever momenteel ook veel ijsjes verkocht, maar is de voorraad meestal beter op peil. ,,Supermarkten hebben in de winkel en in het magazijn vaak minder plek voor hele dozen ijsjes, die zijn moeilijker aan te vullen.''