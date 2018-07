De redenen waarom je middenin de nacht dorst kunt hebben

Al zijn er ook andere redenen waarom je dorst kan hebben in het midden van de nacht. Wees eerlijk met jezelf. Hoeveel water drink je echt per dag? We zouden willen dat gesuikerde drankjes even gezond waren als die goede oude H 2 O, maar jammer genoeg is dat niet zo. De bubbels en suiker in die drankjes gaan je lichaam dan ook niet hydrateren zoals een glas water dat zou doen.