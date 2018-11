De verborgen calorieën die je beter kunt mijden als je wilt afvallen

Salades

Het is niet zo dat alle salades per definitie goed voor je zijn, bijvoorbeeld een caesarsalade. Voedingsdeskundige en diëtist Anneleen Visser: ,,Bacon bevat veel verzadigd vet en zout. Daarnaast zijn de dressings die worden gebruikt vaak erg suiker- en vetrijk, waardoor het aantal kilocalorieën omhoog schiet. Vaak is een salade ook te rijkelijk gevuld. Dus bijvoorbeeld avocado met veel kilocalorieën, noten en ei. Of te veel vis als zalm.’’



,,Je hebtin de supermarkt ook van die kant-en-klare salades. Die bevatten ingrediënten zoals witte pasta, dressing en geitenkaas. Je kunt beter voor volkoren pasta kiezen en niet te veel kaas strooien. Met de groente zelf is echt niets mis’’, vult diëtist en coach Maud Bogers aan.

‘Gezonde’ snacks

Mensen kunnen geneigd zijn junkfood te vervangen door ‘gezonde’ snacks, zoals muesli- en proteïnerepen. Dit soort repen worden vaak aangeprezen met ‘biologisch’ of ‘gezond tussendoortje’. ,,Deze repen zijn vaak gesuikerd of bevatten honing/stroop. Dit bevat veel fructose (suiker) en dus kilocalorieën’’, zegt Visser.



,,Als je hele dagen op pad bent, kun je beter een mueslireep in je zak stoppen dan een snack halen op de hoek van de straat. Je moet er alleen niet te veel van eten, maar dat geldt voor alles’’, zegt levensstijlcoach Bogers.

Natuurlijke suikers

Je kunt suiker vervangen door natuurlijke suikers, zoals honing of stroop. ,,Mensen hebben tegenwoordig sterk de behoefte de natuurlijke variant te gebruiken, maar suikers blijven gewoon suikers’’, waarschuwt Bogers. ,,Stevia bevat bijvoorbeeld E-nummers, maar kun je net zo goed nemen.’’



,,Het vervangen van suiker door honing heeft weinig zin als het je gaat om afvallen. Het wordt door het lichaam gezien als dezelfde stof: koolhydraten die worden omgezet in vet. Een goede vervanging is bijvoorbeeld zoetstof, deze bevat geen kilocalorieën’’, zegt Visser.



,,Mensen zijn zo gewend overal maar suiker overheen te gooien. Als ze hun vruchtenyoghurt vervangen door neutrale yoghurt, zonder iets erbij, moeten ze eerst even wennen, maar na een paar weken is dat altijd over’’, zegt Bogers.

Alles met fruit is gezond

,,Fruit is gezond, omdat het vitaminen en vezels bevat. Maar te veel is ook niet goed, omdat fruit suikers en dus koolhydraten bevat. Een gerecht met fruit, zoals bananencake, adviseer ik te beperken tot maximaal één plak per dag’’, zegt Visser.



,,Veel mensen maken ook smoothies, maar mijn advies is om gewoon een stuk fruit te nemen. Dan ben je eerder verzadigd’’, zegt Bogers. ,,In een smoothie gaan ook vaak meerdere stukken fruit met extra vruchtensap en daardoor meer kilocalorieën’’, zegt voedingsdeskundige Visser.

Drankjes

,,Sommige mensen vergeten tijdens het lijnen te denken aan de kilocalorieën in frisdranken, vruchtensappen, alcohol, koffie met melk en suiker en honing in de thee. Mijn advies is: drink water, thee of koffie met een zoetje, zonder melk. Laat de frisdrank staan’’, zegt Visser.

Shakes

,,Mensen starten vaak met shakes ( crashdieet) om maaltijden te vervangen. Deze bevatten vaak nog veel suiker”, legt Visser uit. ,,Daarnaast bouw je heel snel tekorten op aan vitaminen en mineralen, en kom je snel weer aan wanneer je ermee stopt.’’



Visser wil nog wel iets kwijt over koolhydraten: ,,Mensen laten die weleens resoluut weg uit hun voeding en dat is niet zonder risico. Brood bevat bijvoorbeeld veel jodium en dat heb je nodig. Je bouwt snel een tekort op wanneer je geen aanvullende supplementen gebruikt.”