De vreemdste ijssmaken ter wereld

Koken & etenAls het zonnetje schijnt, is het weer tijd voor ons favoriete dessert: ijsjes! Terwijl wij het braafjes bij vanille, mokka of stracciatella houden, kan je elders heel wat meer bizarre smaken bestellen. Een overzicht van de vreemdste ijsjes ter wereld (al bestaan er waarschijnlijk nog véél meer).

1. Rode wijn

Laten we beginnen met een smaak waar we ons nog een beetje in kunnen vinden. IJs en rode wijn, hoe slecht kan het zijn? Wie het eens wil uitproberen, kan onder meer terecht bij Ice ’N Rolls in de Georgische stad Mtscheta.

Wine ice cream, anyone? 😊 Een foto die is geplaatst door null (@cxztet) op 27 Dec 2017 om 1:17 PST

2. Rauw paardenvlees

Iets minder appetijtelijk: de ijsjes die je kan kopen bij een attractiepark in Tokyo, genaamd Namja Town. Je kan het zo gek nog niet bedenken of er bestaat een smaak van. Denk aan zout, octopus, pijlinktvis en yakisoba, een Japans gerecht met noedels. Maar het vreemdste ijsje in het rijtje? Dat is ongetwijfeld rauw paardenvlees.

3. Augurk

Ook opvallend zijn de bolletjes die geschept worden bij Lucky Pickle Dumpling Co in New York. Zoals de naam van het restaurant al verklapt, smaken de softijsjes naar augurken. Raar maar waar: op Instagram doet de pastelgroene verfrissing het alvast goed. Misschien moeten we het toch een kans geven?

Can’t wait for some more #PICKLEICECREAM up at @luckypickledumpling 📸 @always_hungry Een foto die is geplaatst door null (@halcite) op 28 Apr 2018 om 4:38 PDT

4. Avocado, munt en zure room

Dat de avocado al jaren überpopulair is, weten we. Ook van guacamole of een salade met de groene vrucht kunnen velen niet afblijven. Maar ijs van avocado, munt en zure room, dat gaat voor ons toch een stapje te ver. Bij The Creole Creamery in New Orleans denken ze daar duidelijk anders over.

5. Wentelteefjes en hesp

Het is geen publiek geheim dat Amerikanen overdrijven met hun ontbijt. In New Jersey is dit niet anders, want hier zijn ze verzot op wentelteefjes in combinatie met maple syrup en Taylor ham. Taylor ham, dat ook wel pork roll wordt genoemd, is iets tussen hesp en spek dat zowel zoet als zout smaakt. En bij de bakkerij Windy Brow Farms in New Jersey vind je een ijsje dat de combinatie van deze drie ‘lekkernijen’ vertegenwoordigt.

6. Knoflook