Decadent Italiaans eten bij Il Carpaccio in Zwolle

Tafelgast Cynthia Schulz en ik –beiden woonachtig in Zwolle- zijn er allebei nog niet geweest, hoewel het restaurant toch al twee jaar is gevestigd aan het Bethlehems Kerkplein en inmiddels een goede reputatie heeft opgebouwd. We hoorden er al goede verhalen over van deze en gene, dus de verwachtingen zijn eigenlijk hooggespannen. Reserveren was wat lastiger, ze blijken erg populair, niet te last minute daartoe besluiten dus! Dat is op zich een goed teken, zeker nu er sinds eind vorig jaar een tweede Italiaan twee deuren verder zit, d’Andrea’s. Die ging al eerder ‘over de tong’ en was een schot in de roos. Twee Italianen op één plein, concurreert dat elkaar niet weg?