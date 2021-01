Deelnemers Heel Holland Bakt worstelen met een broodje in de knoop: ‘Wat een hel’

Thijs krabbelt nog maar eens op zijn hoofd. Eric doet gewoon wat hij kent. En Ellen denkt er niet over om het advies op te volgen. ,,Ik ga echt niet naar jou luisteren.” De brioches luisteren wel naar Rianne trouwens. ,,Hoe is het met jullie, liefies” zegt ze tegen haar baksels in de oven. Niet zo goed, zouden ze hebben gezegd, want samen met die van Chun waren het de minst geslaagde exemplaren, terwijl Ellen en Sabine juist goed scoorden met deze opdracht.



Het spektakelstuk is een taart die er aan de binnenkant anders uitzien dan aan de buitenkant. ,,Zoals Janny", legt van Duin uit. ,,Panter van buiten, lam van binnen. Of wolf in schaapskleren.” Er moet ook een patroon in zitten, zo luidt de opdracht. Eric tobt met zijn taart. ,,Hopelijk lig ik nog op schema", zegt De Fries, uiterlijk nog redelijk kalm. ,,Er staat iets", zegt hij even later lachend. Aan de eis dat de taart er mooi uit moet zien, is dat nog niet voldaan. Het resultaat is een taart waarvoor je spieren nodig hebt want hij weegt een ton. Het beslag is niet gaar, oordeelt de jury na afloop. Hij had hem ook een beetje afgeraffeld, vonden de juryleden. Hij had zelfs nog tijd over om Sabine te helpen. De jury vindt voor de meeste creaties aardige woorden, maar veel taarten zijn niet erg geslaagd: die van Thijs is weggezakt, die van Chun heeft te weinig vulling en lijkt meer op een cake. Probleem is ook dat de dobbelsteen niet goed is afgewerkt. Met kale plekken, constateert Van der Heijden. ,,Er is al mee gegooid", sust Van Duin.