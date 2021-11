Deken van mist boven versafdeling AH blijft mysterie: ‘Waarom zit er dan plastic om de komkommer?’

Wat heb je eraan? Waarom zit er nog steeds plastic om groente? En zorgt die nevel niet voor rotting, vragen klanten zich af. Het verspreiden van fijne waterdruppeltjes heet dry misting en AH werkt er al een paar jaar mee. In het begin waren veel klanten verbaasd. ,,Ik vroeg me af: wat is dat voor mysterieuze rook die over mijn tomaten wordt uitgestort”, zei Chantal Quak destijds tegen deze site. Ze vond dat dat deel van de winkel er sciencefictionachtig uitzag. Spectaculair. ,,Maar ik vroeg me wel af: wat heeft dit voor nut als de groenten in plastic verpakt zijn?” Albert Heijn legde toen uit waarom de vernevelaars er hangen: het doel is groente en fruit zolang mogelijk vers te houden, vooral om voedselverspilling tegen te gaan.

Dry misting helpt ook bij verpakte groente

Dat werkt, aldus AH. Oók als die komkommers of paprika een plastic jasje aan hebben. Het positieve effect van koelen - want dat doet het water - is ook te zien bij verpakte producten. Die zijn vaak geperforeerd, waardoor de mist toch bij de groenten terechtkomt. En ook zonder gaatjes wordt het product koeler, aldus AH. Soms is het nu eenmaal nodig om plastic te gebruiken.

Toch is het nog veel klanten niet duidelijk. Op Facebook deelde het supermarktbedrijf daarom een video waarin een opgewekte jonge man met een courgette in de hand uitlegt waarom er om de groenten en fruit een deken van mist hangt. ,,Zo blijven ze gekoeld, langer vers en hebben we dus minder voedselverspilling”, zegt hij. ,,Daardoor kunnen we meer groenten onverpakt in het schap leggen, waardoor we minder plastic nodig hebben." Er is vorig jaar 1,8 miljoen kilo plastic bespaard, stelt AH in de video. Honderden mensen hebben de video een duimpje gegeven. En Liesbeth Becker had ‘alleen maar lof’.

Karin Boesten is niet tevreden, want de boel wordt vochtig. ‘Groenten worden nat hiervan en daardoor zijn ze thuis niet goed te bewaren want dit gaat heel snel schimmelen’, schrijft ze in een reactie op de video. ‘Ik probeer de groenten eerst te laten drogen buiten de koelkast maar dit komt de kwaliteit niet ten goede. Direct in de koelkast is dus ook geen oplossing. Ik ben er niet blij mee.’



Een aantal klanten zegt niet bij Albert Heijn te willen kopen of bij het shoppen de versafdeling vanwege de nevel over te slaan. Bijvoorbeeld vanwege longklachten. Of omdat het de kwaliteit volgens hen niet ten goede komt. Laat die mist maar optrekken, vindt Mieke Knegt. ‘Ik hoop dat de mist snel bij AH verdwijnt', schrijft zij. ‘Alle groente en fruit is rot en zit onder de bruine vlekken wat niet hoort . Vroeger had je dit niet.’ Het is zonde, vindt Knegt. ‘Nu moet er juist veel weggegooid worden, omdat je het niet meer kunt bewaren thuis. Terwijl dit juist niet de bedoeling er van is. En in de winkel ziet het er ook niet uit.’ Alles is volgens haar vochtig en nat.

Kracht van herhaling

Het klopt dat klanten nog steeds vragen hebben, zegt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ,,Dit blijft voer voor reacties.” Vooral de vraag: waarom dry misting als er verpakking omheen zit, blijft een ingewikkeld gegeven, weet zij. Daarom is het nodig de boodschap opnieuw te vertellen. ,,Dat is de kracht van de herhaling. De video gaat ook over meer dan alleen de ‘deken van mist’. We vertellen ook over de herbruikbare zakjes. Dan helpen klanten zelf mee.”

Toch zal de verwarring en her en der de irritatie wel blijven. Monique Cornelissen ziet er de humor wel van in. ‘Mist.. Mijn zoontje zei in de winkel dat er rook was en dat we de brandweer moesten bellen.’ Jolanda Olof beweert zelfs extra bagage te moeten inpakken voor ze boodschappen gaat doen. ‘Vreselijk die mist. Moet mijn raamwisser meenemen om te zien wat ik wil eten.’

