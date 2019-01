Deze 24 topchefs koken een heel etmaal voor mensen in nood

‘Keukenper­so­neel gedroeg zich als roedel oversekste bavianen’

10 januari Bij het ene restaurant was de sfeer in de keuken om te snijden, bij het volgende gedroeg het jonge keukenpersoneel zich ‘als een roedel oversekste bavianen’. Miranda Diesch-Minderhoud uit Middelburg werkte afgelopen seizoen in verschillende Zeeuwse restaurants. Haar conclusie: ,,Het werkklimaat is vaak vrouwonvriendelijk.”