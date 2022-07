Deze betaalbare fruitsoorten zijn er nu in overvloed: slim om ze in te vriezen

Koken & EtenAardbeien, frambozen, bramen: nu het weer zomer is kunnen we ook allemaal genieten van het lekkere zomerfruit dat weer in de schappen ligt. Wist je dat je fruit ook kunt invriezen? Als je dat nu doet heb je er in het najaar nog steeds profijt van. Hieronder een overzicht van het fruit dat je momenteel voor weinig kunt kopen en je ook nog eens kunt invriezen.

Zomerfruit is nu volop bij groentewinkels en in supermarkten in de schappen te vinden. Wat ook fijn is: op het moment is dit fruit vaak in de aanbieding omdat de toevoer groot is.



Om een paar voorbeelden te noemen: een galiameloen kost bij Jumbo en Albert Heijn op dit moment 2,19 euro per stuk. Voor een watermeloen betaal je op dit moment 4,49 euro in deze twee supermarkten. Een kilo nectarines kost je momenteel 3,29 euro, een kilo perziken kost bij Jumbo 3,99 euro, bij Albert Heijn 2,69 euro. Een kilo wilde perziken kost 3,49 euro.

Een bakje Nederlandse kersen (400 gram) kost bij Jumbo momenteel 3,49 euro, bij Albert Heijn betaal je iets meer, namelijk 3,99 euro voor dezelfde portie. 400 gram aardbeien kost je bij Jumbo op dit moment 2,99 euro, bij Albert Heijn 3,19 euro. Een halve kilo blauwe bessen kun je kopen vanaf 3,89 euro. Supermarkten bieden blauwe bessen vaak in verschillende porties aan, zo kun je bij Jumbo kiezen voor bakjes van 125, 300 en 500 gram. Albert Heijn verkoopt naast deze opties ook nog bakjes van 200 gram.

Een bakje frambozen van 125 gram koop je bij Jumbo voor 2,65 euro. Albert Heijn verkoopt ze in bakjes van 140 gram, hiervoor betaal je 2,99 euro. Beide supermarkten verkopen ook nog grotere porties frambozen: Jumbo heeft ook nog bakjes van 250 gram (4,39), Albert Heijn heeft porties van 225 gram, waarvoor je 3,99 euro betaalt. Op de markt betaal je meestal minder voor fruit.

,,Bij Jumbo werken we zowel met langlopende seizoensaanbiedingen als kortlopende weekaanbiedingen”, legt Rennie Vernooij namens de supermarktketen uit. ,,Wat fruit betreft zijn onze aanbiedingen veelal seizoensgebonden: producten waarvan naast kwaliteit ook de beschikbaarheid in die periode optimaal is.”

Op dit moment vind je in de supermarkten verschillende fruitsoorten die voor actieprijzen worden aangeboden. ,,Je kunt in de zomerperiode bijvoorbeeld denken aan traditioneel zomerfruit, zoals meloenen en steenfruit, zoals nectarines en (wilde) perziken”, aldus Vernooij. ,,Maar ook aan producten als Nederlandse kersen en Nederlands zacht fruit, dit zijn onder andere de aardbeien, blauwe bessen en frambozen.” Klanten eten graag eten van dichtbij, laat de Jumbo-woordvoerder weten.

Fruit invriezen zonder smaakverlies

Volgens het Voedingscentrum kun je veel fruit invriezen, zonder dat de smaak en vitamines verloren gaan. Voor een meloen geldt dat je voordat je die in de vriezer doet, eerst even de schil moet verwijderen. Snijd hem dan in stukken en vries in een afgesloten bakje of plastic zakje in.



Wil je een nectarine invriezen? Verwijder dan eerst de pit en snijd de nectarine in stukjes (of halveer hem). Vervolgens vries je de stukjes in een afgesloten bakje of plastic zakje in. Dit geldt ook voor perziken.

Kersen kun je invriezen door van tevoren de kersen met rotte of beurse plekken eruit te halen. Maak ze dan goed schoon en dep ze vervolgens droog met keukenpapier, zo is te lezen op de website invriezen.net. Daarna kun je ze invriezen in een afgesloten bakje of plastic zakje.

Vries zacht fruit als aardbeien, frambozen en bessen in een plastic bakje in of schaaltje, tipt het Voedingscentrum. Zorg er wel voor dat je een dun laagje gebruikt, anders vriezen ze aan elkaar vast. Aardbeien kun je heel invriezen. Je kunt ze bijvoorbeeld bevroren als ijsklontjes gebruiken in dranken, maar ook ontdooien en gebruiken in de yoghurt of smoothie.

Niet alleen het verse zomerfruit is nu in de supermarkten te vinden voor een lagere prijs, ook het diepvriesfruit doet mee. ,,Ook hiervoor geldt dat aanbiedingen seizoensgebonden zijn’’, aldus Vernooij.

