Deze frikandel uit de supermarkt komt als beste uit de test

Koken & eten Biertje goedkoper met carnaval? Dit jaar niet

14 februari Cafés verlaagden in het verleden dikwijls de prijs van biertjes in de carnavalsperiode. Om onder de grens van 3 euro te blijven, bijvoorbeeld. Nu is daar in veel gevallen geen sprake van, zo lijkt het na een rondgang in feeststad Den Bosch. De branchevereniging zegt echter dat de hogere prijs niets met carnaval te maken heeft.