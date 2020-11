Deze heerlijke Surinaamse taart mag op geen enkel feestje ontbreken

VideoTv-koks Job en Perry schitteren vanaf vandaag in een nieuwe videoserie op deze site. De koks spreken voor SuriFood met Surinaamse koks over hun allerlekkerste gerechten. Vandaag: bojo.

Voor wie bojo nog niet kent: het is een cake van cassave en kokos. Job Pattinasarany (39) en Perry de Man (34) gaan in de eerste aflevering van SuriFood op bezoek bij tante Ivy.

,,Ik wil jullie meenemen naar de Surinaamse keuken en die is vrij uitgebreid", zegt 'de enige echte tante Ivy’ die de catering doet voor bruiloften, feesten en lunches in Amsterdam. ,,Zeker als het om snackjes gaat.” De Surinaamse keuken is net zo divers als de bevolking met Creolen, Javanen, Hindoestanen, boeroes en marrons, legt de kok uit terwijl ze de tv-koks haar tafel vol lekkers toont. ,,Herkennen jullie er iets van?”

Perry wijst naar de prikkers met vlees. ,,Die ken ik wel uit onze vorige serie IndoFood.” De huzarensalade is minder snel herkenbaar, vanwege de roze kleur. ,,Het is bietensalade, dat hebben we van de Nederlanders geleerd, want in Suriname hebben we geen bieten. Hij staat bij elk feestje op tafel.” ,,Zit er een appeltje doorheen?” vraagt Perry als hij heeft geproefd. ,,Klopt.” ,,Lekker.” Hoe het werkt in Suriname, vertelt tante Ivy: eerst de snackjes, daarna even uitbuiken. Dan krijg je het buffet en vervolgens dans je alle calorieën er weer af.

De frita's zijn een soort kroketjes met aardappel, bakkeljauw en knoflook. Ze hebben hun roots in de Joods-Portugese keuken. ,,In de koloniale tijd zijn er best veel dingen bijgekomen. Die verfijn je dan weer op je eigen manier.”

De volgende snack is de bojo, die op geen enkel Surinaams feest mag ontbreken. ,,Hij moet een beetje juicy zijn", legt de kokkin uit. ,,En plakkerig en grof, zodat je ziet wat er in zit." Deze lekkernij is weer terug te leiden tot de Spaanse overheersing. De elite at de taart maar de lokale bevolking, die tot slaaf was gemaakt, bereidde hem en gaf er een eigen draai aan. Zo kwam cassave in het deeg terecht. ,,Een goed bindmiddel, zacht en klef."



Echt een gerecht om trots op te zijn, vindt tante Ivy. ,,Daar werd mijn grootmoeder blij van, daar word ik blij van en ik hoop dat mijn achterkleinkinderen er blij van worden.” Natuurlijk waren het barre tijden, maar dat maakt mensen vindingrijk en slim, vindt ze. De bereidingswijze schreef niemand op, dat ging van tante op nicht, van oma op kleinkind. Tante Ivy leerde alles van tante Heloïse. ,,Ze leeft helaas niet meer. Ze woonde kilometers bij ons vandaan, dan kwam ze met tassen vol aangesjouwd.” Was het een gezellige tante, wil Perry weten. ,,Het was een supertante.”

Het was feest als ze kwam. ,,Dan gingen we bojo maken, rotiplaten, pom. Je kon het niet bedenken of die vrouw had het bij zich.” Hieronder vind je het recept van tante Ivy voor bojo.



Recept Bojo voor 20 personen



Ingrediënten

mespuntje zout

2 kopjes melk

300 gram suiker

1 eetlepel kaneel

125 gram rozijnen

1 ei ( optioneel)

1 dopje vanille essence

1 theelepel amandel essence (aroma)

150 gram roomboter

Suikermuisjes naar smaak (sprinkles)

1 kg cassave geraspt (diepvries)

250 gram gemalen of vers geraspte kokos

1 blikje Kotomisi Kronto Mirkie Trafasie (échte Sandhia’s kokosmelk)

Bereiding

- Allereerst verdeel je de ingrediënten in aparte bakjes.

- Vet de cakevorm in met wat boter.

- Verwarm de oven voor op 180 graden.

- Meng in een grote kom de cassave samen met de kokos en voeg daarna de melk of kokosmelk toe. Let op: laat het mengsel niet te vloeibaar worden. Je kunt achteraf altijd nog extra melk en/of water toevoegen.

- Voeg nu de suiker, rozijnen, kaneel, ei, vanille-essence, amandelessence en snufje zout toe aan het mengsel. Alles goed mengen en als het soepel van de lepel afvalt, is het goed.

- Schenk het mengsel in de beboterde cakevorm, sprenkel wat suikermuisjes erop en plaats het in het midden van de oven.

- Zet de oven op 160 graden en bak in 40 minuten goudbruin.

- Optioneel kun je er na 30 minuten nog wat suikermuisjes overheen doen.

Job, tante Ivy en Perry.

