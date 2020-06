Deze Mexicaanse kruidenpasta’s zijn handig en voedzaam, maar eet ze niet te vaak

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel de Mexicaanse kruidenpasta’s van Fairtrade Original.

In de categorie ‘kookgemak’, heeft Fairtrade Original een nieuwe Mexicaanse lijn, te koop bij Jumbo. De producent komt met zes verschillende kruidenpasta’s waarmee je diverse gerechten kunt maken, zoals enchilada’s met salsa of een Mexicaans stoofpotje.

Diëtist Berdien van Wezel kookt wel vaker met dit soort smaakmakers, want ze vindt ze handig. ,,Wij doen het wel een of twee keer per week, want het is makkelijk. Het zijn vaak eenpansgerechten waar je al je overgebleven groente voor kunt gebruiken. Deze producten zijn - denk ik - vergelijkbaar met andere smaakmakers. Alleen heeft Fairtrade iets andere gerechten bedacht. Niet alleen een en taco of fajita, maar ook een stoofpot of tortillasoep.’’

Volledig scherm Enchilada’s met rode salsa. © Fairtrade Original

Enchilada’s

Handig, vindt Van Wezel dit soort producten. Daarom maakte zij de enchilada’s met rode salsa. In het pakketje zit de salsa, die je over de enchilada’s heen giet en op de verpakking staat wat je verder nodig hebt (onder enchilada’s en kip). ,,Een kind kan de was doen’’, zegt Van Wezel. ,,Eigenlijk zitten er best weinig ingrediënten in zo’n salsa. Een beetje tomaat, peper, ui en knoflook. Dat geeft te denken: je kunt het ook gewoon zelf maken. Misschien zelfs nog wel lekkerder, als je bijvoorbeeld wat komijn, koriander en paprikapoeder toevoegt - typisch Mexicaanse kruiden. Dan zou je ook minder zout nodig hebben. Iets wat volop aanwezig is in de rode salsa. Maar eerlijk is eerlijk: dit is wel erg makkelijk. Ik zie mezelf niet iedere dag zo’n pasta maken. Bovendien moet je al die kruiden in huis hebben.’’

Volledig scherm Zeven kruidenpasta's voor het kookgemak. © Fairtrade Original

Groente

Ondanks het zoutgehalte - wat overigens wel erg varieert per kruidenpasta - denkt Van Wezel dat je met de enchilada’s of de stoofpot wel aan je vitaminen komt. ,,Dat is vaak het voordeel van dit soort curry-achtige gerechten. Je doet al je groente en vlees in de pan, doet daaroverheen wat saus en zo eet je ongemerkt best voedzaam. De pasta verhult een hoop. Ook de wat minder interessante, maar gezonde ingrediënten.’’

Van Wezel noemt het een aanrader, maar niet meer dan twee keer per week, vanwege het zoutgehalte. ,,Ik vond de smaak van de salsa goed. Persoonlijk mocht het van mij iets pittiger en iets meer gekruid. Maar smaken verschillen. Overigens is dat wel handig, want op de verpakking van alle kruidenpasta’s zetten de makers precies hoe pittig het is. Bovendien nodigt het uit om grotere porties te maken. Zo’n enchilada of stoofpot kun je prima bewaren. En dat voor 2 euro per kruidenpasta. Ik vind het gewoon goed.’’