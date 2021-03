Deze slagerij heeft geen vlees in de vitrine liggen (en dat heeft niets met de Week Zonder Vlees te maken)

,,Onze winkel is nogal ongewoon.’’ Jan-Willem Tol (49) van Slagerij B. Tol & Zn in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg, alweer de vierde generatie meesterslager, weet zelf ook wel hoe ongebruikelijk het is om geen vlees te zien in de etalage. ,,Er is geen worst of biefstuk te bekennen. Daar hebben we een goede reden voor: alles is bij ons maatwerk. Pas als we een goed idee hebben van wat de klant wenst, halen we het vlees uit de koeling en gaan we aan de slag.”