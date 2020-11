Deze snack is de liefdesbaby van de bamischijf en de kroket

Nieuwe alcoholwet vanaf juli: boete voor drank kopen voor jongere

16 november De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt. De nieuwe wet regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de achttien jaar in de kroeg of het restaurant alcoholische drank kopen, strafbaar zijn. Ook vrienden die al wel achttien jaar zijn en datzelfde doen, riskeren een boete.