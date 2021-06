Deze stevige ontbijtburger geeft je kracht om te sporten

Verhoeff is van mening dat je alle noodzakelijke eiwitten uit je voeding kunt halen zonder dat daar extra’s voor nodig zijn. Variatie en lekker eten zijn belangrijk en dat is mogelijk, aldus de huisarts, want niet alleen kip levert eiwitten die nodig zijn voor de spieropbouw en spierherstel. Een kanttekening is op zijn plaats. ,,Bij voeding en sporten gaat het niet alleen om de eiwitten", legt Verhoeff uit. ,,Als ik zelf in de sportschool sta, hoor ik de meeste mannen alleen maar over eiwitten praten.”



De sporters vergeten daarmee die andere belangrijke groep voedingsstoffen, vindt de arts: de koolhydraten. ,,Koolhydraten zijn ook belangrijk voor het leveren van de krachtinspanning. Die zorgen nu eenmaal voor de energie. Ben je door je koolhydratenvoorraad heen, dan gaat je lichaam andere brandstoffen zoeken. Bijvoorbeeld eiwitten. Het zou jammer zijn als dan nu net de eiwitten worden gebruikt die je nodig hebt om je spieren te versterken.”