Deze stof in chocolade maakt dat je scherper bent (maar het zit niet in alle varianten)

Koken & EtenJe wordt er blij van en het is verslavend lekker: chocola. En er is goed nieuws voor de liefhebbers, want het is wetenschappelijk bewezen dat cacao een positief effect heeft op je hersenen. Door het eten van pure chocolade zou je je aandacht beter vast kunnen houden.

De flavanol in cacao kan je aandacht verbeteren, ontdekte cognitief neurowetenschapper Elkan Akyürek. De onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen is positief gestemd over de resultaten van een uitgebreid onderzoek dat hij samen met collega’s heeft gedaan naar het effect van chocolade..

De belangrijkste van die moleculen zijn zogenaamde flavanolen, legt Akyürek uit. ,,Flavanol verbetert de bloedstromen in je lichaam en hersenen. Dat heeft een positief effect op het vasthouden van je aandacht bij het uitvoeren van een taak. En wanneer je mentaal vermoeid bent, lijk je iets sneller te herstellen.”

De proefpersonen in zijn onderzoek voerden elk maar liefst 3.600 minitaakjes uit, nadat ze een bekertje chocolademelk hadden gedronken en een uur hadden gewacht. De ene keer kregen ze een bekertje cacao met extra flavanol, de andere keer een bekertje melkchocolade.

Zowel de proefpersonen als de proefleider wisten niet of ze de placebo kregen of de flavanolrijke chocolade. Akyürek: ,,We lieten ze onder andere Where’s Wally-achtige raadsels oplossen en zagen dat de proefpersonen die flavanol hadden ingenomen sneller waren met het uitvoeren van zulke taken.”

Opvallend is dat de onderzoekers in het werkzame geheugen geen verschil zagen: ,,Als je chocolade hebt gegeten, moet je dus niet verwachten dat je zonder boodschappenlijstje kunt gaan winkelen omdat je brein alles opeens veel beter kan onthouden. Maar mogelijk ben je wel iets eerder bij de kassa, omdat je je minder laat afleiden en je je boodschappen sneller kunt vinden.”

Quote Vergeet ook niet dat chocolade voorname­lijk bestaat uit suiker en vet, dus kies voor de juiste variant Elkan Akyürek

Goed voor je bloedvaten

Doe je er dus goed aan om elke dag een stukje chocola te eten? Het Voedingscentrum geeft aan dat het dagelijks innemen van meer dan tweehonderd milligram flavanolen uit cacao een positief effect heeft op de elasticiteit van bloedvaten. Dit komt neer op tien gram pure chocolade met een hoog flavanolengehalte.

Akyürek: ,,In het onderzoek werkten we met Belgische chocolade waarin de flavanol in de bonen door een speciale verwerking goed was geconserveerd. In pure en vooral donkere chocolade kun je het plantaardige stofje ook vinden, maar juich niet te vroeg, want in de meeste repen uit de supermarkt zit nauwelijks iets. Vergeet ook niet dat chocolade voornamelijk bestaat uit suiker en vet, dus kies voor de juiste variant.”

Het is niet verplicht om de stof op het etiket te zetten en het staat daardoor niet altijd op supermarktrepen vermeld. Klop daarom aan bij een chocolatier, tipt Akyürek.

Blij worden van het mondgevoel

Wereldwijd wordt al jaren onderzocht waarom chocolade zo verslavend lekker is, zegt professor neuropsychologie Rob Markus van de Universiteit Maastricht. ,,We zijn geneigd te denken dat we gelukkig worden van bepaalde actieve ‘stofjes’ die in chocola zitten, maar het lijkt vooral te komen door de zogenaamde orosensorische gewaarwording.”

Die term staat voor het gevoel in je mond dat je krijgt als je een hap neemt, inclusief de geur en de smaak. ,,De zalige zoete geur, de zachte substantie en het smeltende effect; het ziet ernaar uit dat dit zorgt dat je blij wordt en niet kan wachten om een tweede blokje te nemen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer zin in seks na het eten van oesters of chocolade: fabeltje of niet? Daarover gaat deze video:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.