Deze Surinaamse kippensoep (met Indonesische roots) staat bekend om de smaakvolle bouillon

VideoTv-koks Job en Perry leren over de Surinaamse keuken in de videoserie SuriFood op deze site. De koks spreken in de serie met Surinaamse koks over hun allerlekkerste gerechten. Vandaag: saoto soep.

In deze aflevering bezoeken Job en Perry een van de oudste 'warungs’ (eethuizen, red.) van Nederland: Spang Makandra, sinds 1978 een begrip in Amsterdam. Hier proeven de tv-koks een ‘hele goeie saoto soep’.

De soep, gebaseerd op kippenbouillon, wordt lang getrokken in onder andere salamblad, gember en laurierblad waardoor er veel smaak aan zit, legt Budi van Spang Makandra uit. Meer wil hij er niet over kwijt: ,,Dat is het geheim van de chef”, aldus de Surinaamse Amsterdammer. Het gerecht wordt aangevuld met ei, gebakken aardappelen, taugé en vermicelli.

Voor een echte goede saoto soep gebruik je de hele kip. ,,Daar staat de Surinaamse keuken ook wel om bekend”, vindt de manager van het Surinaamse eethuis. ,,Alles wat je kunt gebruiken, gebruik je.” De karkassen van de kip zijn de basis voor de bouillon en het kippenvlees gaat helemaal uitgeplozen de saoto soep in.



,,Rond het einde van de 19de eeuw werd saotosoep door Javaanse arbeiders naar Suriname gebracht”, vertelt Budi. De Indonesiërs kwamen naar Suriname om te werken en namen hun eetgewoontes mee. Zo werd de soep een begrip in de Surinaams-Javaanse keuken.



Wat de saoto soep van Spang Makandra zo bijzonder maakt? ,,Dat is familiegeheim”, zegt Budi. Het recept zit al generaties lang in zijn familie. ,,Meer dan veertig jaar geleden begon mijn moeder het eethuis met haar broers. Ze was altijd bezig met koken en smaken, maar schreef nooit iets op.”

Hoewel zijn moeder in 2011 overleed, zijn de recepten hierdoor niet verloren gegaan. De keuken van Spang Makandra wordt tot op de dag van vandaag bemand door mensen die vroeger met Budi’s moeder in de keuken stonden. ,,Zij zijn de enigen die weten hoe de gerechten gemaakt worden en houden dagelijks in de gaten of de smaken nog net zo zijn als vroeger.”

Benieuwd naar de soep van Spang Makandra? Hieronder vind je het recept.

Recept Saotosoep

Ingrediënten:

- kip

- salamblaadjes

- laos

- teentjes knoflook

- ui

- zout

- witte gemalen peper

- serehstengels

Bereidingswijze:

Breng de kippenbouten in een grote pan aan de kook. Snijd de laos in zessen en de knoflooktenen doormidden.

Kneus de serehstengels zodat de smaak makkelijker vrijkomt. Pel de ui en snij deze doormidden.

Zodra het water kookt, zet je het vuur laag. Voeg vervolgens alle andere ingrediënten toe en laat de bouillon op laag vuur trekken.

Proef de soep en voeg eventueel zout en witte peper naar smaak toe. Stop de koude producten (o.a. het ei) in een kom en giet daar de bouillon overheen.

