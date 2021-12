Dinand en Danicha dachten ineens ‘ik weet het’ en volgen nu opleiding tot pizzamaker

gouden pollepel Hier eet je lekker met je handen (en kan er zelfs krokodil worden geproefd!)

We hebben zin in een exotische avond en gaan naar de Smaak van Afrika, een sfeervolle zaak in Rotterdam met doeken aan het plafond en tal van houten beeldjes. De zaak zit bomvol en wij voelen ons er direct thuis, al moeten we aan sommige gewoontes nog wel een beetje wennen.

3 december