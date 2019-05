Dineren ‘zoals het leven bedoeld is’ bij Brasserie Dertien in Heeten

De brasserie is gevestigd in wat vanaf de voorzijde lijkt op een oude, samengestelde boerderij. Mijn tafelgast Tessa Jonker en ik hebben op deze zondagavond afgesproken voor de deur op het plein, waar we nog even de menukaart doornemen die we online vonden. Het is een toegankelijke kaart met gerechten als uiensoep, carpaccio, pasta en pizza, cordon bleu en spare ribs. Maar ook wat meer tot de verbeelding klinkende zaken als coquilles en Nagelhout (gedroogd rundvlees, red.) of coq au vin van hoen en gele curry met garnalen. Vooral dat Nagelhout triggert Tessa. Een streekproduct maar dan op Japanse wijze? Klinkt spannend.