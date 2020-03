Dirk beschermt klanten en caissières met schermen en vloerstickers

Klanten zouden minimaal ‘een boodschappenkar’ bij elkaar uit de buurt moeten blijven, aldus het concern in een bericht aan de pers. Bij de kassa’s komen opvallende vloerstickers met daarop het nadrukkelijke advies 'Voorkom verspreiding van Corona-virus. 1,5 meter voor iedereen!' zo meldt de supermarktketen.

Noodzakelijk

Ook vraagt Dirk aan klanten zo veel mogelijk te betalen met pin of de mobiele telefoon om het contact via geld met de kassamedewerkers te voorkomen. Ook daarmee wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt. Marcel Huizing, directeur van Dirk van den Broek Supermarkten, noemt de aanpassingen in de winkels noodzakelijk. Klanten moeten veilig hun boodschappen kunnen doen en de veiligheid van het personeel staat op het spel. Ook bij Dirk zijn klanten in sommige vestigingen flink aan het hamsteren geslagen.

‘Wij doen er alles aan om in deze fase de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop te stellen. Daarom voeren we nu de aanpassingen in onze supermarkten door en vragen we nadrukkelijk aan onze klanten anderhalve meter afstand te bewaren van de andere klanten’, meldt Huizing in het bericht. Hij wijst erop dat de 13.000 medewerkers momenteel ‘nog harder werken dan normaal’ om alle klanten zo goed mogelijk te helpen.