Dit alternatief voor sushi is lekker én gezond, maar er kleeft wel een nadeel aan

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘en, is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman Puzo, een nieuwe bar in Amsterdam.

De net geopende Puzo Bar verkoopt naar eigen zeggen driehoekige rijstpakketjes met verrassende vulling, gehuld in zeewier of een ander omhulsel. Het is fastfood, maar dan gezonder, beloven de chefs. Het wordt bereid met enkel pure en biologische producten. De hapjes zijn voorlopig alleen in de hoofdstad te koop. Op de planning staan nog twee vestigingen in Amsterdam en daarna drie vestigingen in Rotterdam. Den Haag en Utrecht volgen daarna.



De rijstpakketjes kosten 2,45 euro á 3,45 euro per stuk en zijn geschikt om mee te nemen of, normaal gesproken, ter plekke te eten. Je kunt kiezen uit tien variaties, zoals Indian Chicken Curry met kip, geroosterde cashewnoten, rozemarijn en yoghurt. Andere opties zijn Green God (met tempeh, avocado, geroosterde knoflook en mint) en Rocking Chefs met kalfsvlees, garnalen en kokosmelk en limoenblaadjes.

Volledig scherm Puzo Green God © Puzo

Explosie

Voedingsexpert Desirée Marsman is altijd bezig met ontwikkelingen op het gebied van eten. Zij bestelde de hapjes na een lange dag werken. ,,Het is verrassend. Ook omdat ik zoiets nog nooit gezien of gegeten heb. De torentjes met rijst bevatten een vulling. Denk aan vis, varkens- en rundvlees, vegetarisch of curry. Daaromheen zit een gekruid, knapperig omhulsel van bijvoorbeeld komkommer, zalm, of noriblaadjes (een soort zeewier). De smaken lopen erg uiteen, maar voor ieder hapje geldt: smaakexplosie. Ik proefde alle afzonderlijke ingrediënten heel goed. De combinatie zorgt voor een krachtige en uitgesproken smaak. Daar hou ik wel van.’’

Zeewier

Puzo is gezonder dan het meeste typische aanbod van ‘take away’ of fastfood, vindt Marsman. ,,Het bevat pure ingrediënten en verse kruiden. En dat proef je. Om het alleen écht binnen een gezond dieet te laten passen, mis ik de groente. Een aantal Puzo’s bevat noriblaadjes. Al is dat in bescheiden mate. Mijn advies: combineer het met een gepureerde groentesoep of een salade. Dan voldoet het zeker als avondmaaltijd.’’

Volledig scherm Het team van Puzo: rocking chefs © Puzo

Witte rijst

Per Puzo krijg je ongeveer 140 kilocalorieën binnen. Dat valt best mee, al zegt het aantal kilocalorieën eigenlijk niet zoveel, aldus Marsman. Het gaat om de inhoud. Het hoofdbestanddeel van Puzo is witte rijst. En behoorlijk wat, benadrukt de voedingsexpert. ,,Witte rijst bevat, in tegenstelling tot bruine rijst, veel snelle koolhydraten. En dat zorgt bij sommige mensen voor een suikerpiek. Daardoor stijgt je bloedsuiker en uiteindelijk ook je vetpercentage.’’

Vanwege de hoeveelheid (kleffe) rijst vergelijkt de voedingsexpert Puzo’s met sushi. ,,Maar dat vind ik qua voedzaamheid ook weer niet helemaal eerlijk. Sushi bevat door de toevoeging van soja, dikke sauzen en gezouten vis vaak veel suiker en zout. Na het eten van sushi heb ik vaak ernstige dorst. Dat had ik niet na het eten van Puzo’s.’’

,,Veel van mijn cliënten zijn dol op sushi’’, vervolgt ze. ,,Aan hen zou ik Puzo aanraden als ‘gezonder’ alternatief. Maar dan wel met extra groenten erbij. Ik maak cliënten wel bewust van de prijs, want die is niet mis. Voor een stevige maaltijd (zelf at ik vijf snacks) ben je zomaar 15 tot 20 euro kwijt.’’ Een groot deel van die opbrengst gaat naar het reinigen van de oceaan. Dat is wel top.’’

Op de vraag of Marsman het thuis zelf gaat bestellen, antwoordt zij: ,,Ik denk van niet. Voor dat geld geef ik toch liever meer uit aan een écht gezonde maaltijd. En als ik wil genieten van afhaal, ga ik voor een goed frietje.’’