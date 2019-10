Dit bedrijf bepaalt hoe wij de hamburger van McDonald’s zien

Een culinaire identiteit ontwikkelen, dat is waar het allemaal om draait, vertelt oprichter Olaf van Gerwen. Hij en mede-oprichter Ellen Gaedtgens vonden zeven jaar geleden dat er nog veel te verbeteren viel op het gebied van productiefotografie en -film. ,,En dat is een beetje uit de hand gelopen”, zegt Van Gerwen. Het creatieve productiebedrijf heeft sindsdien met indrukwekkende merken samengewerkt, zowel nationaal als internationaal, zoals Heineken, McDonald's, Douwe Egberts en KFC.

Maar wat is dat, een culinaire identiteit? De foodregisseur legt het uit: ,,Een hamburger van de McDonald’s lijkt verdraaid veel op de hamburger van de Burger King, en bier lijkt op bier, van welk merk het ook is. Ons specialisme is om een beeldtaal te ontwikkelen die ervoor zorgt dat je op het eerste gezicht al ziet voor welk merk het is”, vertelt Van Gerwen. ,,Ik zie zo vaak beelden op televisie waarvan ik denk: dat had voor iedereen kunnen zijn.”

Van Gerwen: ,,Hoe ga je het eten, het product in beeld, zodanig wegzetten dat het onderscheidend is van de rest? Dat is de vraag die wij proberen op te lossen.” Chuck Studios is trots dat het al drie jaar lang 'hofleverancier’ van McDonald's is. Daarvoor maakt het bedrijf alle food-gerelateerde televisiecommercials en uitingen op sociale media. Samen met het merk kiest Chuck Studios hoe het merk klinkt, spreekt en wat voor (beeld)taal ze hanteren.

IJs en chocolade

Vier jaar na lancering besloot Chuck Studios alleen nog maar commerciële foto's en video’s over eten te maken. ,,Omdat we dat eigenlijk het leukste vinden”, zegt Van Gerwen. ,,En omdat we dan heel duidelijk hadden voor wie wij gingen werken en voor wie niet. Een verzekeraar is niet onze klant, een autofabrikant is ook niet onze klant. We zijn heel gefocust en heel niche. Sindsdien zijn we als kool gegroeid.”



Van Gerwen zegt dat er veel aandacht is voor de trends en ontwikkelen op het gebied van eten. ,,Er is ontzettend veel mogelijk.”

Het lastigste eten om mee te werken? Chocolade en ijs, zegt Van Gerwen. ,,Dat is erg bewerkelijk. Niet iedere foodstylist kan dat goed voorbereiden voor een shoot. IJs moet juist de perfecte rulheid hebben, en chocola moet dan weer mega vloeiend.”

Instagram als portfolio

Sociale media is voor het Amsterdamse bedrijf heel belangrijk. Via hun Instagrampagina laat Chuck Studios zien wat ze doen, en wat hun normen en waarden zijn binnen bedrijf. ,,We vinden belangrijk dat we met leuke mensen werken, dat we lol hebben. Maar ook dat we een diverse club zijn met veel jonge mensen aan boord”, vertelt Van Gerwen. ,,We merken ook dat opdrachtgevers of collega's onze sociale mediakanalen gebruiken om inspiratie op te doen van wat er allemaal kan met eten.”

Alles op een hoop

De uitbreiding naar de Verenigde Staten komt niet onverwacht. Bij de vestiging in Amsterdam lopen er nu 17 medewerkers rond, in Moskou komt het van de grond en nu dus ook in Los Angeles. Daar fuseert Chuck Studios met het Amerikaanse bedrijf Canteen, waar Van Gerwen al vijf jaar samen mee werkt. ,,We dachten: waarom verenigen we niet onze krachten zodat we één groot merk worden? Dat opgeteld bij het feit dat Los Angeles een geweldige stad is, zijn we daar dus een vestiging begonnen die afgelopen dinsdag gelanceerd is”, vertelt hij. ,,We hebben alles op een hoop gegooid en we gaan samen de wereld veroveren.”

In Rusland zijn er volgens Van Gerwen maar weinig mensen die kunnen wat Van Gerwen en zijn collega's kunnen. ,,We worden heel gelukkig wanneer onze mensen die hier werken, ook af en toe kunnen filmen en fotograferen in Moskou, dat is super leuk.” Ook in Londen zijn ze aan het praten, maar dat is nog onzeker vanwege wel of geen Brexit, zegt de regisseur. ,,Het lijkt ons mooi om over een paar jaar in alle delen van de wereld een Chuck Studio hebben draaien.”