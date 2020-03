Dit doen supermarkten voor de veiligheid van ouderen

Koken & etenOuderen die veilig en op hun gemak boodschappen willen doen, kunnen dat in een groeiend aantal supermarkten op speciale ouderenuurtjes doen. Albert Heijn maakte vanochtend bekend dit in de vroege morgen voordat de winkels opengaan. Een aantal Jumbo-vestigingen opende eerder deze week al de deuren speciaal voor ouderen. En Lidl begint maandag met een aparte kassa in de ochtenduren.

,,Wij introduceren van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur, in de winkels waar dat goed kan, een aparte kassa die opengaat voor ouderen. In de winkels waar beperkter kassa’s voorhanden zijn komt er een voorrangskassa voor ouderen. Die voorrangskassa willen wij de gehele dag markeren", zo laat woordvoerder Christine Braun van Lidl weten. ,,Wij doen dan wel een beroep op andere klanten om de ouderen dan ook voorrang te geven.” Vanaf maandag - en waar mogelijk eerder - maakt Lidl de maatregelen zichtbaar in de winkels.

Supermarktketen Albert Heijn maakte vanochtend bekend vanaf maandag een speciaal uurtje voor ouderen te beginnen. Mensen van boven de 70 kunnen dan op werkdagen tussen 07.00 en 08.00 uur terecht voor hun boodschappen voordat de winkel voor iedereen opengaat. Op die manier lopen ze volgens AH minder risico het coronavirus op te lopen en hebben ze minder kans om mis te grijpen. In diverse andere landen hadden supermarkten al speciale openstellingen voor ouderen en soms ook voor zorgpersoneel. Vanuit de politiek waren de supermarkten al opgeroepen om met zo’n uur te komen.

Volledig scherm Jumbo in Bunschoten hield gisteren voor het eerst een ouderenuurtje. Tussen 8 en 9 uur 's ochtends konden ouderen terecht voor een rustig moment om boodschappen te doen. © GinoPress B.V.

Quote Er waren vanochtend relatief gezien veel meer ouderen Jumbo-ondernemer in Nieuwkoop Ook Albert Heijn roept zijn andere klanten op rekening te houden ouderen. Om het personeel bij de kassa’s te beschermen heeft Albert Heijn plexiglazen scheidingswanden aangebracht en wordt een streep getrokken om aan te geven hoeveel afstand anderhalve meter is. Verder riepen de supermarkten al op zo veel mogelijk met pin te betalen in plaats van met contant geld.

Supermarktketen Jumbo werkt sinds een paar dagen in meerdere vestigingen met een ouderenuurtje. Dat gebeurt onder meer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg. Een Jumbo-filiaal in Nieuwkoop vroeg klanten donderdagochtend van 07.30 tot 09.00 uur om voorrang te verlenen aan 65-plussers, laat Jumbo desgevraagd weten. ,,Wij weigeren daarbij anderen niet expliciet de toegang maar doen wel een beroep op hun solidariteit.” Volgens Jumbo wordt het initiatief donderdag en in de komende dagen ook in andere filialen geïntroduceerd.

Een vestiging in Spakenburg begon donderdag tussen 08.00 en 09.00 uur met het ouderenuurtje. Daar geldt hetzelfde beleid als in Nieuwkoop. ,,Er waren vanochtend relatief gezien veel meer ouderen”, vertelt de bedrijfsleider van dat filiaal. ,,Ook ouderen uit de vaste klantenkring die normaal later op de dag komen.”

Klanten reageren volgens de bedrijfsleider positief op de maatregel. ,,Niet-ouderen die wij tijdens dat uurtje attendeerden, gaven aan dat zij nog niet bewust waren van het initiatief en zeiden er graag rekening mee te houden. Wij gaan hen natuurlijk niet weigeren. Er zitten bijvoorbeeld mensen tussen die in de zorg werken.” Ouderen hebben veel waardering voor het initiatief, aldus de bedrijfsleider.

Plus Supermarkten is een groep ondernemers die over hun winkelbeleid zelfstandig beslissen. De coöperatie die onder meer de gezamenlijke marketing doen, helpt hen wel om dit te faciliteren, meldt het 'hoofdkantoor’. ,,Iedereen vult dit op zijn eigen manier", aldus een woordvoerder. ,,Wel zijn we momenteel bezig met initiatieven om ondernemers hierbij te helpen.”