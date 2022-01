Dit doet het stickertje op je appel in je lichaam als je het per ongeluk opeet

Koken & EtenHet kan gebeuren dat je via voeding per ongeluk plastic binnenkrijgt. Door bijvoorbeeld kleine stukjes plastic in producten uit de supermarkt of misschien heb je weleens de sticker mét je appel opgegeten. Kan dat kwaad?

Eens in de zoveel tijd roepen supermarkten producten terug omdat er mogelijk kleine stukjes plastic in zitten. Misschien had jij dat product toen al gegeten. Of misschien is het je weleens gebeurd dat je een grote hap nam van een appel en per ongeluk ook het stickertje opat. Kan gebeuren, maar kan dat kwaad?



Stickers op appels zijn in ieder geval niet eetbaar, zegt Tim Kievits van fruittelerscoöperatie FruitMasters. ,,Alle bestanddelen zijn voedselveilig, maar niet eetbaar. Maar als je er per ongeluk eentje opeet is er niks aan de hand want je lichaam zal de sticker vanzelf uitscheiden.”

Ook is de lijm die gebruikt wordt voor de fruitstickers niet schadelijk voor je gezondheid, zegt Kievits. ,,Omdat de fruitsticker direct in contact komt met het product, moet de lijm volgens de wet 100 procent veilig zijn. Het testen wordt door een onafhankelijk instituut gedaan. Eventuele lijmresten die op de appel blijven zitten zijn afwasbaar.”

Eco-fruitstickers

De fruitwereld heeft geëxperimenteerd met stickers van papier, maar dat bleek geen succes. Kievits: ,,Papier neemt vocht op. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan en kan de appel sneller bruine plekken krijgen. Daarnaast scheurt de sticker sneller, waardoor je ‘m er minder makkelijk af krijgt.”

Maar zonder stickers kan de fruitindustrie niet. Ze vertellen ons in de supermarkt met welk soort appel we bijvoorbeeld te maken hebben. Sommige appels zijn zo lastig uit elkaar te halen, dat zelfs kenners heel goed moeten kijken. ,,We zaten er figuurlijk mee in onze maag. 4 à 5 procent van het gft-afval is vervuild, mede door fruitstickers. Veel consumenten gooien fruitafval met sticker en al in de groenbak. De stickers verstoppen de installaties en deeltjes van de stickers belanden als microplastics in het milieu”, zegt Kievits.

Om vervuiling tegen te gaan gebruikt FruitMasters als een van de eerste in de sector eco-fruitstickers die volledig composteerbaar zijn. De stickers zijn vrij van plastic vezels en bevatten geen giftige stoffen en composteren volledig als ze bij het gft-afval belanden.

De eco-fruitstickers zijn een stap in de goede richting, want het probleem rond microplastics is groot. Overal in ons milieu zijn ze tegenwoordig terug te vinden. En via bodem, lucht of water belanden ze alsnog in ons eten. ,,Door slijtage wordt het rondzwervende plastic steeds kleiner en kleiner en komt zo in ons voedsel terecht. Microplastics zitten in ons zeewater en daardoor bijvoorbeeld ook in mosselen. Zo krijgen we het binnen”, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum.

Geen voedingsadvies

Volgens Van der Vossen is het lastig te bepalen hoeveel plastic we precies binnenkrijgen. ,,De Wageningen Universiteit heeft berekend dat het per week gaat om iets minder dan een korreltje zout, 0,004 milligram. We hebben het echt over hele kleine hoeveelheden.” Of het gevaarlijk is voor onze gezondheid, daar zijn onderzoekers nog niet over uit. ,,Het meeste zal je gewoon uitpoepen, net als die appelstickers. Maar een heel klein deel gaat door de darmwand heen en wordt opgenomen in het lichaam. De effecten daarvan zijn nog niet bekend.”

Het Voedingscentrum geeft daarom geen specifiek voedingsadvies wat betreft plastic. ,,We zeggen niet: microplastics zitten in vis, dus eet geen vis. Vis is ook heel goed voor je.” Wat je wel kunt doen, zegt Van der Vossen, is helpen voorkomen dat er plastic in het milieu belandt door bijvoorbeeld water te drinken uit herbruikbare flessen en zo weinig mogelijk wegwerpplastic te gebruiken.

Giftige stoffen

Of microplastics over een paar jaar wel schadelijk blijken te zijn is koffiedik kijken. Van der Vossen: ,,Maar als er een sterke aanwijzing was dat het slecht is voor onze gezondheid, dan was dat al naar boven komen drijven.” Onderzoekers ontdekten wel dat microplastics soms ziekmakende bacteriën mee de wereld overnemen waardoor ziektes zich makkelijker verspreiden. ,,Of ze nemen andere giftige stoffen mee zoals lood. Er kleven dus wel andersoortige gevaren aan.”

Maar een geruststelling: ons lichaam wordt heel de dag blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ons systeem weet het meeste gewoon netjes op te ruimen. ,,Veel breekt je lichaam af of scheid je via je urine of poep gewoon weer uit”, zegt Van der Vossen.

