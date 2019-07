Dit fruit koop je nu voor een habbekrats

Koken & etenHet is zomer en dat betekent dat rood fruit in overvloed verkrijgbaar is. En voor een leuke prijs. Neem kersen: daar kun je je buik mee rond eten zonder dat je portemonnee pijn gaat doen.

Een halve kilo voor 2 euro. Dat is geen geld. Wie deze dagen kersen wil eten, kan bij Albert Heijn voor dat luttele bedrag terecht. Maar ook andere supermarkten pakken uit met het rode fruit: Dirk heeft vandaag 400 gram in de aanbieding voor 2,29 euro en bij Plus betaal je tot vandaag geen 3,99 euro maar 2,99 euro.



De aanbieding van AH geldt morgen ook nog. Dat geldt ook voor die van Coop, waar een halve kilo vandaag en morgen nog 2,49 euro kost.

Als de kersen rijp zijn, start de hysterie, weet tuinder Caroline Franken. ,,De kersenpluk is voor ons steevast de start van een paar weken gekkenhuis", schreef zij vorige week in BNDe Stem. ,,Elk jaar levert dit weer een gezellige, chaotische tijd op. Vorig jaar waren we al erg trots op onze kersen, nadat we een heel droog voorjaar hadden gehad. Maar ook dit jaar gaat het goed, de afgelopen weken zijn we getrakteerd op mooi droog weer.”

Dat is volgens Franken te zien. ,,Onze oude boomgaard hangt weer vol rode en paarse vruchten. En voor het eerst heeft ook onze nieuwe boomgaard een vruchtbaar seizoen vol mooie, donkere kersen. Vaak lopen we een rondje tussen de bomen om te genieten van hoe mooi het daar nu is met al die vruchten aan de takken.”

Een van de plukkers is studente Rosanne Vergeer (20) uit Zegveld. Zij werkt in de boomgaard van Ariën Smorenburg in Hekendorp waar ze manden vol met kersen vult. Elke ochtend begint Smorenburg met zijn medewerkers het fruit te plukken. ,,In de middag hervatten we het werk, maar vanwege de warmte doen we het meeste in de ochtend’’, zegt Smorenburg. Zijn bedrijf teelt 21 rassen. ,,Nu hebben we drie soorten in de verkoop.’’

Zelf plukken

Over het weer van de laatste dagen zijn de Hekendorpers overigens goed te spreken. ,,We zijn geen fan van temperaturen boven de 30 graden. Nu is het weer eigenlijk perfect: iets meer dan 20 graden en veel verkoeling in de avond. Onder dat warmteverschil groeit de kers namelijk goed.’’ Wie zelf kersen wil plukken: dat kan op veel locaties in ons land. Kijk eens hier, hier of hier.