Dit gebeurt er in je lichaam als je een maand de alcohol laat staan

Een maandje niet drinken is populair. Deze maand doen meer dan 32.000 Nederlanders mee aan IkPas. Ze maken met zichzelf de afspraak 30 of 40 dagen de alcohol te laten staan. Sommige mensen koppelen het iets later in het jaar aan de vastenmaand die katholieken traditioneel in acht nemen in de periode voor Pasen. Anderen vinden het gewoon een uitdaging om hun drinkgewoonten tegen het licht te houden.