Dit gebeurt in je lichaam als je 's avonds nog aan het snaaien slaat

Volgens het Voedingscentrum is het op dit moment onduidelijk of je sneller aankomt van eten na acht uur ‘s avonds. ‘Sommige studies laten zien dat eten laat op de avond en ‘s nachts samenhangt met overgewicht. Op dit moment zijn er te weinig gecontroleerde studies uitgevoerd om conclusies te trekken of je eerder aankomt van eten dat je ‘s avonds eet, dan van eten dat je overdag eet’, is te lezen op de website van het Voedingscentrum.

Voedingswetenschapper Guido Camps beaamt dit. ,,Er wordt geclaimd dat je lichaam ‘s nachts in een soort ruststand zit en dat alles wat je kort daarvoor eet wordt opgeslagen als vet en dat het anders wordt verbrand. Er zijn wel gedachtes over, maar vaak worden daar wel wat stappen overgeslagen.”

Het feit dat je op zo’n moment eet betekent niet dat het dan meteen voor de opname beschikbaar is, aldus Camps. ,,Je avondeten doet er ook wel een paar uur over om te verteren, dus dat zou betekenen dat avondeten ook slecht is.”

,,Je kunt ook zeggen dat de nacht juist bedoeld is voor herstel”, aldus de voedingswetenschapper. ,,Bodybuilders eten bijvoorbeeld juist voordat ze gaan slapen nog eiwitten, zodat ze dus mooi kunnen herstellen in de nacht. Kortom, het gaat gewoon niet de oplossing zijn voor je leven.”

De kwaliteit van diepe slaap

Quote Je wilt dus dat je eten uit je maag verdwenen is op het moment dat je in je diepe slaap komt Samefko Ludidi, expert intermittent fasting Volgens gezondheidsexpert Samefko Ludidi (werkzaam bij de Universiteit van Maastricht en auteur van boeken over intermittent fasting) is het vooral belangrijk om te kijken naar je eigen leefstijl en ritme. ,,Iemand die om vijf uur ‘s ochtends opstaat gaat in de regel ook weer eerder naar bed dan iemand die pas om 10.00 uur opstaat. Dat is ook van invloed op wanneer je je eerste en laatste maaltijd neemt.”

,,Het gaat er niet zozeer om hoe laat je eet, het heeft vooral betrekking op hoelang voordat je gaat slapen je je laatste maaltijd eet”, stelt Ludidi, die bekend staat als Dr. Ludidi. ,,Als je vlak voordat je gaat slapen nog gaat eten, gaat er nog veel bloed naar je maagdarmstelsel voordat het eten verteert. Dat kan van invloed zijn op de kwaliteit van de slaap. Normaal gesproken kom je twee uur nadat je naar bed gaat in je diepe slaap, dat werkt vaak beter als je niet vlak voordat je gaat slapen hebt gegeten.”

Het duurt zo’n vier uur voordat je eten uit je maag verdwenen is. ,,Je wilt dus dat je eten uit je maag verdwenen is op het moment dat je in je diepe slaap komt. Als je twee à drie uur voordat je naar bed gaat je laatste maaltijd neemt, weet je ook zeker dat die diepe slaap kwalitatief beter is. Probeer die vuistregel dus aan te houden”, tipt Ludidi. Ga jij dus om 22.00 uur naar bed, dan zit je om 00.00 uur in je diepe slaap. ,,Dat betekent dat je vier uur daarvoor je laatste maaltijd gehad moet hebben, dus zeven of acht uur ‘s avonds.”

Weinig mensen kiezen ‘s avonds een salade als snack

Wat volgens Camps opvallend is zijn de keuzes die mensen maken als ze na het avondeten nog wat gaan eten. ,,Er zijn weinig mensen die dan een lekkere salade gaan eten. Ze kiezen vaak de meest ongezonde snacks, dus ik snap wel dat als je wil afvallen of op je gewicht wil letten, dat dat onderdeel al handig is om op te gaan letten. Het gaat er dus meer om wat je eet dan wanneer je het eet.”

Ook Ludidi merkt dit gedrag op. ,,Het is een soort compensatiegedrag. We zorgen overdag niet goed voor onszelf, leven gehaast en slaan maaltijden over. Aan het einde van de dag voelen we toch de behoefte om die energie binnen te krijgen en dan gaan we verkeerde dingen eten. Dat komt dus doordat je overdag niet genoeg kwalitatief goede voedingsstoffen binnenkrijgt.”

