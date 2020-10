Dit is de beste manier om je ei te pocheren

Neem voor drie eieren 2 liter water met daarin 30 gram zout en 20 gram azijn. Zout en azijn zorgen ervoor dat het buitenste laagje van het ei sneller stollen. Maak met een garde een kolkje in het hete water. Breek een ei in een kopje en laat het langzaam in het water zakken. Herhaal met de andere eieren in dezelfde pan. Er kunnen prima drie eieren tegelijk in deze pan.



Losgekomen eiwit drijft nu waarschijnlijk naar het oppervlak, dat kun je met een schuimspaan uit het water halen en wegdoen. Nog beter is het om het dunne eiwit van het ei, in rauwe toestand, direct weg te doen. Na 3 tot 5 minuten zijn de eieren gaar genoeg. Haal ze met een schuimspaan uit de pan en dep ze op papier droog. Ready to eat.



Pocheren in vloeistof werkt overigens alleen met verse eieren. Niet-verse eieren hebben slap eiwit dat zich door de hele pan verspreidt.