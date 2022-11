Dit is de beste plek om aardappelen te bewaren volgens de expert van het Voedingscentrum

€125,30 Oog én tong worden gestreeld bij dit eigenwijze restaurant in Meppel

Sukade in Meppel noemt zichzelf een eigenwijs restaurant. Waarom? Omdat over smaak wel wat te twisten valt. In het monumentale Smaeckpakhuys doen ze niet anders. Die twist vinden we terug in de knipoog naar het verleden en verre oorden, waarmee chef-kok Thomas van Mechelen kookt, maar ook in het interieur. We gaan op ontdekkingsreis met Sukade.

24 november