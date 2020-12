Dit is de gezondste olie voor in de keuken (voor warme én koude gerechten)

Koken & eten Nederland­se privékok Bart imponeert in Britse MasterChef met ‘perfecte’ gerechten

4 december Nederlander Bart van der Lee heeft gisteravond opnieuw veel indruk gemaakt bij het Britse MasterChef. Van der Lee, die als privékok werkt in Londen, maakte gerechten waar niets op aan te merken viel. En dat is uitzonderlijk in het programma. Hij is door naar de volgende ronde.