Dit is het geheim van het succes van de Keuringsdienst: 'Presentatoren zijn kampioen verbaasd kijken'

OVER DE TONG Bij Frank in Zwartsluis zorgt voor rust in de bediening en spanning in smaken zonder te overdrij­ven

Bij Frank Lunch-Lounge-Diner is sinds 2017 het hippe broertje van Family & Business Hotel Restaurant Zwartewater. Sinds Pauwel en Elisabeth Frank in 1970 het toenmalige motel-restaurant openden zijn ze, inmiddels met zoon Sander, blijven vernieuwen en Bij Frank is daar het resultaat van. Verrassen zonder te overdrijven, is het doel. De chef-kok kookt met een typische ‘culinaire twist’ en gebruikt zoveel mogelijk ingrediënten uit de omgeving. En die omgeving, uitzicht op het Zwarte Water, is groots.

18 maart