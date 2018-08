Dit is waarom het in de zomer moeilijker is om af te vallen

Dit is echter niet de enige reden waarom het moeilijker lijkt om af te vallen in de zomer. ,,Als het buiten erg warm en vochtig is, hebben we minder snel de neiging om te gaan wandelen, fietsen of joggen", aldus Sheats. ,,In plaats daarvan verkiezen we koelere plekjes om te vertoeven en houden we ons meer bezig met zittende activiteiten zoals een boek lezen of een terrasje doen.''

Bovendien houd je meer vocht vast tijdens de zomer. Maar dat betekent niet dat je minder moet drinken. Tijdens de zomer zweet je meer, dus als je te weinig water drinkt kan je uitgedroogd raken met schadelijke gevolgen voor je gezondheid.