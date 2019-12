Dit is waarom je beter een hamburger kunt eten dan een salade als je ziek bent

‘Ondervoeding ontstaat als iemand langere tijd minder energie of voedingsstoffen binnen krijgt dan nodig is om gezond te blijven’, schrijft het Nederlandse Voedingscentrum . Wie al ziek is en daarmee tijdelijk niet in staat om bepaalde voeding op te nemen, wordt zo mogelijk nog zieker. ,, Malnutritie is een vorm van ondervoeding, die inhoudt dat we selectief bepaalde voedingsstoffen opnemen en andere links laten liggen. We bouwen tekorten op’’, aldus De Waele. ,,Bij ziekte treedt vaak koorts op, of zijn er ontstekingen, waardoor de stofwisseling verandert. Als je ziek bent, is het daarom belangrijk om anders te eten.’’

Energietekort

Behoefte vullen

De Waele: ,,Als je gezond bent, heb je per dag gemiddeld zo'n 20 à 25 kilocalorieën per kilo lichaamsgewicht nodig. Wanneer je ziek bent, stijgt dat naar 30 kilocalorieën of 1,3 à 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Voor iemand die 66 kilo weegt, komt dat neer op 86 gram eiwitten per dag.’’



,,Het is dus veel moeilijker je behoefte als je ziek bent te vullen met een salade dan met fastfood.’’ Dat een hamburger meer calorieën, eiwitten en vetten bevat dan een droog beschuitje mag duidelijk zijn. ,,Maak het jezelf gemakkelijk en kies tijdens een periode van ziekte voor dingen die je graag eet.’’



Het blijft natuurlijk de vraag of je hoofd, en je maag, wel naar zo’n vette hap staan. Misschien is eten wel het laatste waar je aan wilt denken. Dat het lichaam, ook bij ziekte, voedingsstoffen nodig heeft, is een ding wat zeker is. Een veelgehoord advies is om in zo'n geval, bijvoorbeeld bij griep, kleine beetjes te eten.