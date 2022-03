Dit is waarom je een week moet wachten op een nieuwe uitzending van Heel Holland Bakt

Feest in tent Heel Holland Bakt: bakkers mogen André namaken voor zijn verjaardag

Het was een bijzondere aflevering van Heel Holland Bakt. De opname vond plaats op 20 februari, de verjaardag van André van Duin. In een versierde tent, inclusief paard, mochten de bakkers aan de slag met wel een heel speciaal thema: de presentator zelf. Een mislukte creatie, die op het feestvarken zelf had moeten lijken, werd een van de bakkers fataal.

20 maart