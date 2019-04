‘Dit jaar geen doodgemarineerde speklapjes meer op de bbq’

,,Als je er een beetje bij wil horen, dan heb je groente op de barbecue liggen”, zegt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan. Het gezond en bewust eten is al een tijd in opkomst maar deze trend is nu ook op de barbecue terechtgekomen.



,,Het voorgemarineerde barbecuevlees zal je minder zien dit jaar. Mensen gaan vaker voor kwaliteit en versheid”, zegt Joeri Kruize van baq-fiets. Dit jaar is hét barbecuejaar voor uitdagende recepten. Volgens Kruize zijn we het ‘Hollands barbecueën’ beu. ,,Even geen doodgemarineerde speklapjes of shaslick maar een groot stuk vers vlees.”



De bbq-cateraar zegt dat de hobbykoks meer voor grote stukken vlees van de slager of toko zullen gaan: ,,Het gaat dan om stukken van een koe of lam dat uren op de barbecue ligt.”

Meer dan alleen paprika

Al een aantal jaar gooien we groente op de barbecue maar dit jaar gaan we veel meer verschillende soorten groenten zien, zegt Ammerlaan. ,,Naast de paprika en aubergine gaan we groenten als venkel, artisjok en bieten zien op de grill. Uit groentes kan je veel meer smaak halen door verschillende bereidingswijzes, en daarbij zijn ze heel gezond.”



Ook in kookboeken wordt er veel aandacht aan besteed. Er zijn net nieuwe titels als Groente op de BBQ en Gloeiend groen die tientallen gezonde recepten bieden. Ammerlaan zegt ook dat we bij het barbecueën een echte maaltijd willen. ,,Iets vooraf, een hoofdgerecht en dan een salade ernaast. Grote kans dat die salade dan ook nog eens volledig van de barbecue af komt. De vijf stukken vlees per persoon zullen we minder zien.”

Volledig scherm Gloeiend Groen van Welmoed Bezoen

Dat de trend van veel groenten en ‘natuurlijk’ vlees nu aankomt bij het barbecueën heeft te maken met het bewuster en gezonder willen eten, zegt Kruize. ,,We willen minder zout en suikers eten. Door eten zo natuurlijk mogelijk te houden proberen we dit te realiseren. Dat zie je nu ook op de grill.”



Volgens Kruize heeft goed vlees niet veel meer nodig dan een snufje peper en zout. De cateraar serveert zelfs geen sausjes bij zijn vlees: ,,Als je een goed stuk vlees hebt, is saus onnodig.” Zelf sausjes maken wordt ook een stuk vanzelfsprekender. De kookboeken staan vol met speciale sausjes maar ook de klassieke mayonaise en aioli zijn erin te vinden.

Volledig scherm Het kookboek 'groente op de BBQ'

BBQ als keuken