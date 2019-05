Dit tafelkleed blokkeert je telefoon: ‘Treurig dat dit nodig is’

We ergeren ons flink aan smartphones aan tafel en toch blijven we ze gebruiken, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Zo concludeerde EenVandaag eerder dat 86 procent van de jongeren het niet vindt kunnen om je telefoon te gebruiken tijdens een etentje in een restaurant. In België ergert 82 procent van de mensen zich dood aan vrienden en familieleden die om de vijf happen naar hun telefoon grijpen, bleek uit onderzoek waarover Het Laatste Nieuws schreef.



Voor industrieel ontwerper Ralf Lambie was diezelfde persoonlijke frustratie de reden voor het sociale tafelkleedje. ,,Ik zag steeds vaker onderzoeken en stukken over de negatieve effecten van de manier waarop wij mobieltjes gebruiken. Ze zijn gewoon overal. In een restaurant maak ik mezelf er ook schuldig aan, moet ik toegeven.’’ Toen er een ontwerpwedstrijd werd georganiseerd, wilde Lambie iets doen met deze frustratie en begon hij aan het ontwerp voor ‘Samen’.



Het zakje waar je telefoon in gaat, is een soort Faraday Cage, oftewel een ruimte waar geen stralingen naar binnen kunnen. Oproepen en berichtjes worden tijdelijk geblokkeerd en dus hoor je geen geluiden of trillingen. Zo is volgens de ontwerper de verleiding weg om hem tóch even op te pakken. ,,Hiermee laat je zien: ik maak nu even helemaal tijd voor jou.’’



Stapel

We vroegen onze columniste en familievrouw Nynke de Jong wat zij van de uitvinding vindt. Zou zij het kleedje aanschaffen? ,,Nee, in ons gezin doet dit probleem zich niet voor’’, zegt ze stellig. ,,En als ik mij erger aan mensen die op hun telefoon zitten bij mij aan tafel, dan zeg ik dat. Het is een leuke gadget, maar ergens ook een beetje treurig dat hij er moet zijn.’’



De columniste noemt een leuker alternatief voor in een café of restaurant: ,,Leg je telefoons op een stapel. De eerste die hem er vanaf pakt, betaalt de rekening.’’

Toekomst

Volgens Lambie is even smartphonevrij zijn de luxe van de toekomst. ,,Ik wilde op een vriendelijke manier stimuleren om die telefoon eens weg te doen en te vergeten.’’ Je telefoon niet meenemen aan tafel is volgens de ontwerper te veel gevraagd: ,,We vinden dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Je telefoon helemaal niet meenemen is een grote stap, maar zo gebruik je hem in elk geval niet tijdens het eten.’’



Het tafelkleed is nog niet te koop, maar Lambie wil het product wel verder gaan ontwikkelen: ,,Ik wil gaan experimenteren met kleuren en varianten en het uiteindelijk in restaurants krijgen. Ik wil dit dan wel met iemand anders doen, ik zit niet te wachten op een carrière als tafelkleedboer.’’

Quote Je telefoon helemaal niet meenemen is een grote stap Ralf Lambie

Acties voor minder telefoons

Lambie is niet de enige die het gedrag aan tafel wil veranderen. Steeds meer restaurants proberen ‘offline’ contact te stimuleren. Zo krijg je in restaurant ‘t Hoeveke in het Vlaamse Westende een gratis fles wijn als je hele gezelschap bij binnenkomst de telefoons in een kluisje doet.



Restaurantketen ‘t Zusje heeft een app ontwikkeld die bijhoudt of je op je telefoon zit tijdens je bezoek. Hoe langer je ervan afblijft, hoe meer punten je verdient en daar kun je dan weer prijzen mee verdienen. Bij FAK in Utrecht krijg je na tien minuten telefoonvrij zijn een gratis hapje. Dit gerecht is net zo luxe als het drinken dat je hebt besteld, dus bij water krijg je brood en bij een fles wijn wat sushi.



Sommige restaurants gaan voor een meer drastische aanpak. In het Arnhemse restaurant Vieux Paris zijn telefoons helemaal verbannen en mogen kinderen ook niet op iPads spelen. In het restaurant Rogue 24 in Washington moet je zelfs een contract tekenen waarin staat dat je camera's en telefoons in je tas laat.

