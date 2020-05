Dit wel heel bijzondere ijsrecept gaat momenteel viral op TikTok

En hoewel wij ook even met de wenkbrauwen moesten fronsen, leert een korte zoektocht door Google ons dat die combinatie best vaak voorkomt in recepten. Toch hadden ook de meeste TikTok-gebruikers nog nooit van het concept gehoord. Velen stonden dan ook niet echt te popelen om het recept uit te proberen.

‘Het ziet er ranzig uit. Ik probeer het liever niet’, schreef iemand. Iemand anders reageerde: ‘Zijn we ijs of een gefrituurde kip aan het garneren?’ Anderen waren dan weer lovend over het recept. ‘Ik ben een banketbakker en ik moet toegeven: de combinatie is geweldig’ en ‘Al de goede Franse restaurants in New York City hebben dit op hun menu staan met chocolade-ijs! En het is heerlijk’, waren maar enkele van de positieve reacties.