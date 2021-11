Dit zet Nederland het liefst op tafel met kerst (en het is dit jaar minder vaak het gourmetstel)

Koken & EtenOndanks of juist dankzij de aanhoudende coronacrisis is Nederland nu al volop bezig met kerst, blijkt uit het zoekgedrag van mensen op de site en app van Albert Heijn. De fans van de feest- Allerhande kunnen hun lol op, want na de ingetogen feestdagen van vorig jaar pakken we dit jaar feestelijker uit, verwacht foodtrendwatcher Joyce Bierman, binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor het magazine.

Wie aan kerstrecepten denkt, denkt aan de Allerhande. Het nagerecht op de cover van de jaarlijkse kersteditie alleen al staat tijdens de feestmaand bij honderdduizenden huishoudens op tafel. De Allerhande-kersteditie 2021 werd gisteren gepresenteerd en ligt direct nadat Sinterklaas zijn hielen licht in de supermarkt.

,,Hoewel Kerstmis best een traditioneel feest is, zien we dat kerst iets informeler aan het worden is, waardoor er ruimte is voor vernieuwing”, vertelt foodtrendwatcher Joyce Bierman. Mensen willen volgens Albert Heijn dit keer uitpakken met de feestdagen. Het liefst natuurlijk met bezoek. Maar ook als dat niet kan, willen ze er wel echt iets bijzonders van maken. ,,Net als vorig jaar worden feestmomenten omarmd.”

Al begin oktober begonnen de zoekvolumes naar kerstrecepten op de website en de app van AH op te lopen, en dat is vroeg ten opzichte van andere jaren.

De meest gezochte kerstrecepten dit najaar:

Volledig scherm De cover van Allerhande. © Albert Heijn 1 Garnalencocktail

2 Stoofpeertjes

3 Rollade

4 Tiramisu

5 Tompouce met avocadomousse en gerookte zalm

6 Beef Wellington

7 Aardappelgratin

8 Scropino

9 Boeuf bourguignon

10 Hasselback-aardappelen

Quote We hebben een aantal bekende kerstsma­ken in een nieuw miniatuur­jas­je gestoken Joyce Bierman, Albert Heijn Albert Heijn laat jaarlijks een onderzoek doen naar wat ‘de Nederlander’ gaat eten met kerst. In tegenstelling tot voorgaande jaren staat het gourmetten niet op nummer 1. De meeste mensen (56 procent) zijn van plan een meergangendiner op tafel te zetten. Op de tweede plaats dit jaar staat – jawel – gourmetten (41 procent), op de derde plaats allerlei kleine hapjes (22 procent), op de vierde plaats eten afhalen of laten bezorgen (10 procent), en op de vijfde plaats steengrillen (6 procent).



,,We merken dat mensen niet te ingewikkeld willen doen, maar wel graag uitgebreid willen tafelen”, aldus Bierman. ,,Daarom geven we in deze Allerhande simpele manieren om een gang toe te voegen. Bijvoorbeeld door amuses, kleine tussengerechten of een kaasplank.”

Een vijfde van de respondenten (het aantal is onbekend) geeft aan het diner te willen samenstellen door verschillende kleine hapjes te serveren. ,,Shared-dining 2.0. We noemen het – afgeleid van het grand dessert – de grand entree, en hebben hiervoor een aantal bekende kerstsmaken in een nieuw miniatuurjasje gestoken. Bijvoorbeeld een gevulde zalmbonbon met garnalen, een crostini met carpaccio, geitenkaasballetjes of een klein glaasje gevuld met soep, samen mooi gepresenteerd op etagères”, licht Bierman toe.

Hetzelfde gaat op voor het nagerecht. ,,Ook voor het grand dessert doen we suggesties voor de bekende kerstklassiekers, maar dan met een twist. Denk aan een mini-trifle, cranberry-ijs, millionaire’s shortbread”, aldus Bierman. ,,Hiermee spelen we in op de trend dat we willen dat iedereen die aan tafel zit lekker kan eten. Dat is een groot verschil met pakweg tien jaar geleden, waar de gastheer of -vrouw bepaalde wat er op tafel stond en je het wel ‘moest’ eten.”

Volledig scherm Merengueijstaartjes uit de feestelijke Allerhande 2021. © Albert Heijn

Verder lijken meer mensen een gezond kerstmenu belangrijk te vinden: 63 procent geeft aan dat (enigszins) belangrijk te vinden. Bij 60-plussers is dat percentage zelfs 75 procent. ,,Opvallend, wellicht een bijeffect van corona?” vraagt Bierman zich af. ,,Voorgaande jaren was het vaak: ik hou het hele jaar rekening met gezond eten, maar niet met de feestdagen.” Ook staan consumenten stil bij hun vleesconsumptie. In deze Allerhande is daarom ongeveer de helft van de voorgerechten vegetarisch of vegan, en 30 procent van de hoofdgerechten.

Tot slot ziet de grootgrutter uit Zaandam dat vaker voor duurdere en betere wijnen wordt gekozen. ,,We merken dat mensen het leuk vinden te kunnen vertellen waarom ze voor een bepaalde wijn bij een bepaald gerecht hebben gekozen. Het liefst ook nog met wat achtergrond over de wijn erbij.” Er is daarom dit jaar voor het eerst een aparte wijngids. Welke wijn past goed bij een garnalencocktail? Wat drink je bij kalkoen? En wat combineert perfect met een kaasplankje? ,,Alle wijnen in de gids zijn voorzien van een smaakkleur. Zo weet je precies met wat voor wijn je te maken hebt.”

