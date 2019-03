Dit zijn de beste lentekookboeken

Dosia bakt vegan Nu veganistisch eten zijn geitenwollensokkenimago kwijt is, willen we ook graag vegan leren bakken. En dat is nog niet zo makkelijk. Bakken zonder boter, eieren en room druist in tegen onze klassieke bakmethodes.



Dosia Brewer, die al jaren recepten maakt voor ­allerlei (culinaire) tijdschriften, heeft zich in het bakken zonder dierlijke producten verdiept. Ze leert ons vegan boter te maken van kokosolie en/of cashewnoten en maakt daar dan bijvoorbeeld bladerdeeg mee.



Ze bereidt ook slagroom van kokosmelk of gebruikt het zogenaamde aqua­faba (de magische ontdekking van kikkererwtenvocht dat je kunt kloppen tot een soort slagroom). In het boek besteedt ze aandacht aan zowel zoete als ­hartige veganistische baksels.

Dosia bakt vegan, Dosia Brewer (Fontaine, 30 euro)