Dit zijn de gezondste landen ter wereld

Koken & EtenSpanje, Italië en IJsland zijn de drie gezondste landen ter wereld, volgens de Bloomberg Healthiest Country Index van 2019. Nederland is gedaald in de peilingen en staat nu op plekje vijftien.

De Bloomberg Healthiest Country Index is een tweejaarlijkse meting die de volksgezondheid van 169 landen rangschikt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de levensverwachting in een land, waarbij rekening wordt gehouden met risicofactoren als rookgedrag en obesitas. Ook externe variabelen als schoon water en milieuvervuiling tellen mee.

Spanje heeft Italië van de troon gestoten, want volgens de laatste meting in 2017 was Italië nog het meest gezonde land. In de top tien staat Japan op 4, Zwitserland op 5, Zweden op 6, Australië op 7, Singapore op 8, Noorwegen op 9 en Israël op 10.

Spanje heeft met 86 jaar de hoogste levensverwachting van alle landen van de Europese Unie. Op globaal niveau volgen daarna Japan en Zwitserland, volgens de University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation.

Eetgedrag

Een verklaring voor de hoge levensverwachting is het eetgedrag van de bevolking. In Spanje en Italië eten veel mensen volgens het mediterraanse dieet. Dat is een dieet met veel olijfolie, noten, groente en vis en een beperkt gebruik van rood vlees. Een studie van de University of Navarra Medical school heeft het dieet in verband gebracht met een lagere kans op hart- en vaatziekten, in vergelijking met een vetarm dieet. Verder scoort de gespecialiseerde zorg in Spanje hoog, wat voor een daling heeft gezorgd in het aantal doden door kanker.

Het IJslandse dieet, dat bestaat uit verse vis, vlees en zuivelproducten van hoge kwaliteit, draagt eraan bij dat IJslanders minder last hebben van alzheimer, hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes, bleek uit de documentaire The World’s Best Diet.

Onder aan in de lijst staan veel Afrikaanse landen. Dat is mede het gevolg van infectieziekten. Haïti, Afghanistan en Jemen staan ook bij de laatste dertig landen.