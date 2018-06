Dit zijn de mooiste, lekkerste en gekste foodtrucks

Koken & eten Jamie Oliver gebruikt olijfolie als bodymilk, maar moeten we dit advies opvolgen?

2 juni Dat Jamie Oliver in zijn keuken tuk is op olijfolie, weten we, maar blijkbaar gebruikt de chef-kok het goedje ook graag in de badkamer. ,,Ik vind het heerlijk om mijn lichaam in te smeren met olijfolie", laat hij enthousiast weten in Britse media. De vraag is alleen of beauty-experts zijn advies even leuk vinden.