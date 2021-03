Dit zijn de tien waardevolste horecaketens van de wereld

Burger King onder vuur na ‘vrouwen horen in de keu­ken’-tweet: ‘We deden het verkeerd’

9 maart Fastfoodketen Burger King heeft zijn excuses aangeboden nadat ophef was ontstaan over een tweet die talloze critici vrouwonvriendelijk vonden, uitgerekend op Internationale Vrouwendag. Het Twitteraccount van het bedrijf gaat in een verklaring door het stof en erkent dat de inhoud van het bericht verkeerd was. ‘We zullen het de volgende keer beter doen.’