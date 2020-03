Door coronacrisis eten we anders: meer gehakt, minder duurder vlees

Video Met deze kruiden bak je de lekkerste speculaas­jes

26 maart Laura de Grave gaat in Lekker Lokaal het land in op zoek naar lokale gerechten. In deze aflevering, de laatste van het tweede seizoen, is Laura in Amsterdam Daar leert ze van koekjesbakker Cees Holtkamp hoe je de lekkerste speculaasjes kunt bakken.