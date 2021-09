Dorito’s zijn verslavende chips: het is ‘een soort morfine’

Voedingswetenschapper Steven Witherly beschrijft in zijn boek Why humans like junk food hoe chef-koks en voedingswetenschappers ons favoriete voedsel onweerstaanbaar maken. Whiterley: ‘Dorito’s bevatten meer dan dertig ingrediënten die je in één hap naar binnen werkt. Zo zit er maïs in, pecorinokaas, cheddar, karnemelk, rode en groene peperpoeder, en veel suiker, zout en umami-smaakstoffen waar onze smaakpapillen dol op zijn. Ze bevatten ook zuren, die speeksel aanmaken waardoor we de aandrang krijgen om meer te eten. Met andere woorden, Dorito’s zijn - letterlijk - om van te watertanden.’

Elif Stepman van voedselwaakhond Foodwatch beaamt dit: ,,Het is voor consumenten heel moeilijk om weerstand te bieden tegen de ideale combinatie van suiker, vet en zout. Dit trio leidt tot extra eetgenot. Producenten proberen je er zoveel mogelijk mee te verleiden. Je vindt ze vaak alle drie terug in bewerkte voedingsmiddelen. Fabrikanten doen zelfs smaaktesten bij proefpersonen om te bepalen met welke combinatie suiker, vet en zout een proefpersoon het hoogste ‘genotspunt’ bereikt.”

,,Dorito’s bevatten altijd suikers”, aldus Stepman. ,,Al zou je dit misschien niet verwachten bij zoute chips. De Dorito’s Sweet chili zelfs 5,2 gram per 100 gram. Het beloningscentrum in onze hersenen vindt dit maar al te aantrekkelijk. Maar als je er te veel van eet, is het op termijn absoluut geen beloning meer voor je gezondheid.”

Sensorische burn-out

Witherley schrijft: ‘Onze hersenen houden inderdaad van vet en Dorito’s bestaan voor 50 procent uit vet, wat niet geheel toevallig de ideale hoeveelheid is.’ Vanwege het complexe smaakprofiel van de maischip kun je geen specifieke smaak definiëren, wat betekent dat je meer kunt eten zonder een sensorische burn-out te krijgen. En dan is er natuurlijk nog kaas. Behalve dat kaas lekker is, bevat het caseïne-eiwit. Wanneer het wordt verteerd, verandert dat in morfine-achtige verbindingen die casomorfinen worden genoemd. Inderdaad: een soort morfine, zoals het medicijn.’

En het poeder dat ervoor zorgt dat je je vingers nog eens aflikt? Witherly zegt: ‘Het spul op je vingers is zo’n zes keer meer geconcentreerd dan wat er op de chips zelf zit.’

Volledig scherm Het poeder op de chips bevat heel veel smaak. © Shutterstock / Alliance Images

Dorito’s zijn dus letterlijk om je vingers bij af te likken. Maar bij ons in de supermarkt moeten we het doen met maar een klein gedeelte van het immense smaakassortiment van Dorito's. In Nederland kennen we de Nacho Cheese, Cool American, Sweet Chili Pepper, Pure Paprika en Hot & Spicy, maar er bestaan heel wat meer smaken.



In de Japanse supermarkten vind je onder andere Dorito’s in de smaken mosselsoep, zeevruchten en pekingeend, in Zuid-Korea is een variant met yoghurtsmaak populair en in Australië sloeg Dorito’s de handen ineen met Jurassic World, Fallen Kingdom om een chip te maken met een prehistorische biefstuksmaak.

Hoe lekker ook, Foodwatch is al jaren bezig de hoeveelheid suiker, vet en zout in voedingsmiddelen naar beneden te krijgen. Dat moet en dat heeft de industrie ook beloofd, aldus Stepman. ,,Helaas zijn de bedrijven die belofte amper nagekomen, zo blijkt uit onderzoeken van het RIVM. In het pas gepubliceerde eindverslag van formateur Hamer aan de voorzitter van de Tweede Kamer staat: ‘Er komen ambitieuze en niet-vrijblijvende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie voor productverbetering.’ Maar gaat de industrie dat echt doen, die torenhoge gehaltes aan suiker, vet en zout minderen?”

Hoe komt het dat je van het ene product snel vol zit en van het andere niet? Dat legt Guido Camps uit in deze video, waarin ook chips aan bod komen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: