Drie miljoen kijkers zien ‘fruitige’ uitzending Heel Holland Bakt

Koken & Eten Is het echt? Een frietje waar je zonder schuldge­voel van kunt eten

11:38 Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? Ditmaal test diëtiste Berdien van Wezel caloriearme frites.