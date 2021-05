Drie romige ‘zuivel’ spreads getest: ‘De winnaar is het meest boterachtig’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman drie plantaardige spreads voor op brood.

Je kunt het smeren op een toastje of Turks brood, samen met wat kipfilet of partjes avocado; de mogelijkheden zijn oneindig wat romige spreads betreft. Opvallend is dat naast de zuivelvarianten, ook het aantal plantaardige creamy spreads toeneemt. Voedingsdeskundige Desirée Marsman, van de Vitaliteitsbrouwerij, snapt het wel: ,,De producten zijn doorgaans makkelijk en gezond.’’

Voor deze serie test zij drie plantaardige spreads, waaronder nieuwkomer Simply V, die bij Jumbo ligt (3,95 euro), Oatly naturel (1,99 euro) en Violife Creamy (2,82 euro). De verpakkingen ogen natuurlijk en puur. Precies wat je verwacht, en wat ze ook zijn, meent Marsman. ,,Het zijn niet hele gekunstelde producten, zoals vleesvervangers.’’

Volledig scherm Drie plantaardige spreads: Simply V, Oatly en Violife Creamy.

Creamy

Oatly is gemaakt van haver, Simply V van amandelen en Violife met kokosolie. De eerste vraag: zijn deze varianten dan wel creamy genoeg? Qua structuur komt Oatly het meest overeen met een zuivelspread, vindt Marsman. ,,Het smeert aardig uit. Simply V is iets stroef en Violife is meer een kokosboter. Ook lekker, maar geen zuivelspread’’, vertelt Marsman.

Wie een roomkaas verwacht komt waarschijnlijk ietwat bedrogen uit. Bij Oatly proef je duidelijk haver, wat volgens Marsman ook voor een enigszins bedompte smaak zorgt. Simply V heeft een bescheiden amandelsmaak, máár Violife is anders. ,,Dat is voor mij de winnaar. Het smaakt zuivel- en boterachtig, zonder overduidelijke kokossmaak. Daarnaast maskeert het beetje zout de plantaardige smaak.’’

Vet

Als Marsman moet kiezen, wint Oatly qua gezondheid. Die bevat het minst verzadigd vet, minder dan een echte zuivelspread. Simply V is vergelijkbaar met het echt werk, en Violife bevat zelfs meer. ,,Bij plantaardige producten eet je normaal gesproken meer onverzadigde vetten, in plaats van verzadigd. Dat gaat hier dus niet op.’’



Al met al zijn ze alle drie verantwoord te noemen. Violife bevat het meeste vet en zout, maar als je een niet al te dik laagje op je brood smeert is dat te verwaarlozen, vindt Marsman. Bovendien moet het ook lekker zijn.

Oordeel

Dat er meer plantaardige varianten komen van de klassiekers, vindt Marsman een goede zaak. ,,Uit onderzoeken blijkt dat het beperken van dierlijke producten, en het eten van meer plantaardig voedsel gezond positieve effecten kan hebben.’’ Voor je lijf, want je hebt een lager risico op hart- en vaatziekten, volgens het Voedingscentrum - én het milieu.

,,Eet je ’s ochtends yoghurt, ’s middags brood met zuivelspread en/of vleeswaren en ’s avonds vlees of gevogelte?’’, vraagt Marsman. Die mensen kunnen zich aangesproken voelen om een maaltijd af en toe in te vullen met een plantaardig alternatief, meent zij.

