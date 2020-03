Drogisterijen en Jumbo voeren deurbeleid in

Drogisterijen en supermarktconcern Jumbo stellen per direct een deurbeleid in. Bij de supermarkt mag per tien vierkante meter vloeroppervlak maximaal één klant in de winkel. Zo mag bijvoorbeeld een winkel met duizend vierkante meter vloeroppervlak niet meer dan honderd klanten binnen hebben.

Als het maximum aantal klanten bereikt is, moet er buiten worden gewacht tot een klant de winkel verlaat. Het maximum is gebaseerd op het aantal klanten, het aantal collega’s in de winkel hoeft niet meegerekend te worden. Dat blijkt uit een interne memo die Jumbo naar de supermarktmanagers heeft gestuurd.

CBL, branchevereniging van de supermarkten en groothandels, is nu in overleg of er eenduidige maatregelen bij alle winkels kunnen worden ingevoerd.

Jumbo vraagt een beveiliger bij de ingang te plaatsen. Als er geen beveiliger aanwezig is, wordt aan de managers gevraagd om tijdens de eerste dagen een medewerker bij de deur te zetten om het deurbeleid uit te leggen aan de klanten. Daarnaast moeten klanten alleen boodschappen komen doen.

Drogisterijen

Het deurbeleid is vandaag ook doorgevoerd bij drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister, DA en Etos. Dat bevestigt Ed van de Weerd, voorzitter van brancheclub Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). ,,Onze winkels zijn kleiner dan supermarkten, daarom is het voor ons personeel helemaal belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Het is een houvast’’, aldus Van de Weerd die ceo is van A.S. Watson Benelux, moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister. ,,Wij hebben 1200 filialen. Bij onze drukste winkels zetten we een medewerker bij de deur. Maar bij de meeste winkels zetten we stapel mandjes bij de ingang. Als de mandjes allemaal in gebruik zijn, betekent dit dat het maximum aantal klanten is bereikt en moeten mensen wachten totdat er iemand naar buiten komt.’’

Van de Weerd verwacht niet dat het nieuwe beleid tot problemen gaat leiden. ,,Ik denk dat iedereen inmiddels is doordrongen van de ernst van de situatie.’’

Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. Het aantal klanten binnen moet zo worden beperkt, dat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu dus afspraken maken die voor iedereen gelden. Ook wordt gesproken over handhaving. Mogelijk wordt daarbij hulp gevraagd van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).