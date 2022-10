Druiven: goed voor je darmen, makkelijk eetbaar en vol kalium - toch eet je ze beter niet elke dag

Koken & EtenVanaf half september tot half oktober zijn de meeste druiven klaar voor de oogst. In Nederland eten we deze fruitsoort graag: volgens het Voedingscentrum staan druiven op nummer 6 in de top 10 van meest gegeten soorten fruit. Maar hoe gezond zijn druiven nou eigenlijk echt?

Druiven worden geïmporteerd uit landen als Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Griekenland, Spanje en Italië. Volgens groente- en fruitkennissite Veggipedia belandt bijna 90 procent van de totale druivenoogst in wijn. In Nederland telen wijngaarden op beperkte schaal wijndruiven. Deze druivensoorten zijn niet zo lekker voor consumptie, omdat ze een stuk minder zoet zijn.

Zijn druiven gezond?

Als het gaat over de trossen druiven die we als fruit eten, is voedingsdeskundige Frouwkjen van Duin er duidelijk over: deze vruchten zijn net als al het fruit heel gezond. ,,Druiven leveren vocht en voedingsvezels die samen zorgen voor een goede darmwerking. Die goede darmwerking is weer heel belangrijk om je lichaam van binnen goed schoon te houden. Ook leveren ze allerlei vitamines en mineralen die je lichaam beschermen en je helpen goed te functioneren.”

,,Vitamines en mineralen hebben allerlei taken in het lichaam”, legt Van Duin uit. ,,Omdat al het fruit net verschillend is in wat ze leveren aan deze vitamines en mineralen, is het ontzettend belangrijk om te variëren. Druiven bevatten bijvoorbeeld minder vitamine C dan kiwi’s, aardbeien of citrusfruit, maar ze leveren wel weer meer kalium. Ze zeggen wel eens ‘an apple a day keeps the doctor away’, maar meer kloppend is eigenlijk ‘a different piece of fruit a day keeps the doctor away’.”

Waar heb je vitamine C voor nodig?

Vitamine C werkt als antioxidant in het lichaam en is nodig voor de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en een goede weerstand. Kalium regelt de vochtbalans en bloeddruk in het lichaam, het zorgt voor een goede werking van de zenuwprikkels en het heeft een bloeddrukverlagende werking bij mensen met een hoge bloeddruk.

,,Druiven zijn lekker makkelijk eetbaar”, zegt Van Duin over de voordelen van deze vrucht. ,,Je hoeft ze alleen maar even goed te wassen. Je kunt ze ook makkelijk meenemen in je lunchtrommel. Ze zijn het hele jaar goed verkrijgbaar en de meeste mensen vinden ze lekker. Kinderen zien druiven soms ook echt als een soort snoepjes. En je kunt ze eten als fruit bij de maaltijd, als tussendoortje of bijvoorbeeld door een salade.”

Welk soort druiven zijn het beste?

Als je druiven eet maakt het voor je gezondheid niet uit of je witte, blauwe of rode druiven eet. ,,De verschillen tussen deze soorten zijn minimaal”, stelt Annemarie Borgdorff van GroentenFruit Huis, de brancheorganisatie die staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit. Je kunt volgens haar dus niet zeggen dat de ene of de andere soort beter voor je is, daarom kun je het beste gewoon kiezen voor de druivensoort die je het lekkerst vindt.

Quote Als je dus heel veel fruit eet krijg je automa­tisch ook veel suiker binnen Annemarie Borgdorff, GroentenFruit Huis

Of er ook nadelen zitten aan druiven? ,,Net als met alles geldt ook voor de druif dat je er niet te veel van moet eten, want te veel is nooit een goed idee”, aldus Van Duin. ,,Het algemene advies is dagelijks twee porties fruit, dat komt neer op 200 gram per dag, daar zou ik me ongeveer aan houden. Maar druiven zul je niet zo makkelijk te veel eten, omdat ze vrij snel een vol gevoel geven. Je moet ze dan natuurlijk wel als druif eten en niet als druivensap.”

Dit zijn de gevolgen als je teveel fruit eet

Ook van gezonde voedingsmiddelen kun je dus dik worden als je er te veel van eet. ,,Van nature bevat fruit suiker”, vult Borgdorff aan. ,,Als je dus heel veel fruit eet krijg je automatisch ook veel suiker binnen. Maar als je je gewoon houdt aan de aanbevolen hoeveelheid van 200 gram per dag, dan is er echter niks aan de hand. Er zitten verder geen andere nadelen aan het eten van druiven.”

Dat je soms specifiek over druiven leest dat het dikmakers zijn, heeft volgens Van Duin dus te maken met het feit dat er meer koolhydraten zitten in deze fruitsoort in vergelijking met ander fruit. Een trosje witte druiven (125 gram) bevat volgens het Voedingscentrum 19,5 gram suikers. Ter vergelijking: een appel (135 gram) bevat 14 gram suikers. ,,Dat is net als met bananen (25,6 gram suikers bij 165 gram, red.). Maar fruit is relatief caloriearm en geeft je lichaam heel veel goede voedingsstoffen, dat geldt dus ook gewoon voor druiven.”

