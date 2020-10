Duitse klusjesman ontdekt kisten vol ‘oorlogsfriet’ en beleeft bijzondere smaakervaring

Bovenop de goudgele aardappelreepjes lag een in het Engels geschreven bericht. ,,Het bleek een bereidingsinstructie uit 1944 te zijn. Ik geloofde mijn ogen niet, 76 jaar oude gedroogde aardappelen die eruit zagen als kleine frietjes’’, zegt Marius Rügge terugblikkend tegen deze site. De kist was afkomstig van het Voedselministerie in het Australische Melbourne, ontdekte hij na het deksel te hebben ontdaan van het stof.

Dolenthousiast over zijn ontdekking, riep de in perstechniek en leidingssystemen gespecialiseerde zelfstandige zijn opdrachtgever bij wie hij een nieuwe verwarming aanlegt. Aangemoedigd door de instructie besloten de twee een handjevol gedroogde aardappelen te bereiden in de keuken. Ze legden de reepjes zoals voorgeschreven twee minuten in koud water maar zagen zich daarna geconfronteerd met een praktisch probleem. ,,Op het kaartje stond ‘oven’ maar die was er niet. Dan maar in de magnetron, dacht ik. Even later was het zover: we konden proeven.’’

Muffig

De twintiger en zijn opdrachtgever hadden geen idee hoe de ‘oorlogsaardappelen’ zouden smaken, maar hielden het na één frietje al voor gezien. ,,Het smaakte muffig en naar aarde en allesbehalve kruimig’’, zegt Rügge. ,,Zowel mijn baas als ik vonden het niet lekker.’’

De opdrachtgever heeft volgens hem geen idee hoe de bijzondere lading gedroogde aardappelreepjes op de vliering terecht is gekomen. ,,Hij kocht de woning in 2016 en had geen weet van de zestig kisten. Die zouden ook nooit ontdekt zijn als hij geen nieuwe verwarmingsinstallatie had laten aanleggen.’’ Een vermoeden over de herkomst is er wel, zegt de klusjesman. ,,In het pand zat vroeger een handelaar in kolen en stookolie en vlak na de oorlog waren de Engelsen gestationeerd in Bielefeld. Vermoedelijk leverde de handelaar aan hen in ruil voor de aardappelen. Zo had hij een voorraad voor het geval de situatie weer zou verslechteren’’, redeneert de twintiger.

Gegadigde

Duitse media berichtten vandaag uitgebreid over zijn bijzondere ontdekking. Desondanks meldde zich nog niemand voor de lading gedroogde aardappelen, zegt Rügge hoorbaar teleurgesteld. ,,Wellicht gebeurt dat als de ARD of RTL het verhaal oppikt’’, klinkt het hoopvol door de telefoon. De kisten zouden volgens hem niet misstaan in een museum of in de collectie van een verzamelaar. ,,Wie weet is er in Nederland wel een gegadigde die dit verhaal op jullie site leest’’, grapt de Bielefelder.

De kisten blijven voorlopig waar ze zijn. ,,Ze staan niet in de weg en mijn opdrachtgever heeft geen verhuisplannen. Intussen hebben wij een mooi verhaal om aan onze familie en vrienden te vertellen’’, grinnikt de klusjesman.

