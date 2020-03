Dure ‘verse’ pangasiusfilet blijkt gewoon ontdooide vis

Pangasiusfilet, in de volksmond ook wel panga genoemd, is een van de meest verkochte vissoorten uit het vries- en versvak. Voor een kilo uit de diepvries betaal je slechts een paar euro, maar voor een ‘verse’ panga ben je drie tot vier keer zo veel meer kwijt. Best wel raar, aangezien deze vis altijd diepgevroren wordt geëxporteerd. Hoe zit dat?

Een filmpje op de Facebookpagina van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde laat zien dat verse pangasiusfilet helemaal niet bestaat in de Nederlandse winkels. Vrijwel alle pangasius wordt volgens het programma gekweekt en verwerkt in Vietnam. De filetjes worden daar eerst gecontroleerd en gaan daarna op de bandvriezer bij 40 graden onder nul. Als ze eenmaal diepgevroren zijn, zijn de zoetwatervisjes klaar voor de export.



In Nederland vind je de pangasiusfilet in de supermarkt of bij de visboer. Hier kun je kiezen uit twee soorten: een diepgevroren panga of een ‘vers’ exemplaar. Voor de verse vis betaal je gemiddeld drie keer zo veel, maar aangezien panga in Vietnam bevroren wordt, is hier in Nederland dus eigenlijk geen écht verse pangasiusfilet te koop.

Hoe komt het dan dat je kunt kiezen uit een bevroren versie of een zogenaamd verse vis? Het antwoord is simpel: de verse panga is gewoon ontdooid. Dit proces heet ‘tempereren’ en kun je heel simpel zelf doen door de bevroren vis even onder de warme kraan te houden. Eigenlijk is een diepgevroren panga dus verser dan een ‘verse’ panga, omdat die al even ontdooid in het schap ligt.

Reacties

De korte aflevering van de Keuringsdienst van Waarde kreeg veel reacties. ‘Wat worden we met z’n allen toch in de maling genomen’, schreef iemand bijvoorbeeld onder de video. Weer iemand anders snapt niet dat mensen de gekweekte pangasiusfilet überhaupt kopen. ‘Er is hier voldoende verse vis verkrijgbaar.’

Toch zien velen de humor er ook van in. ‘Jaren in een bedrijf gewerkt waar mijn taak was om de diepvriespangasius in bakken te doen’, schreef iemand in een reactie. ‘Vervolgens gingen deze naar de ontdooikamers. Moet nog altijd lachen als ik verse pangasius zie liggen.’